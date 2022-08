Santa Casa lança campanha para arrecadar toalhas hospitalares

Com estoque de toalhas hospitalares baixo, a Santa Casa de Campo Grande em parceria com a Energisa, lançou no último dia 31 de abril, uma campanha com objetivo de melhorar o estoque que está quase zerado. O hospital que atende pacientes dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, receberá os valores de quem se dispor em doar, por meio do número da unidade consumidora.

Os interessados em ajudar na campanha devem entrar em contato com o hospital por telefone e informar o CPF e UC (Unidade Consumidora). Os valores serão descontados no boleto e a empresa Energisa, repassará o valor direto ao fornecedor da unidade hospitalar. Para compor o enxoval hospitalar as toalhas são itens essenciais e como a produção é feita com material específico o setor der captação de recurso da unidade fará o controle das arrecadações.

O presidente da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire, afirma que, este é o momento de a população ajudar a entidade que, segundo ele, é quem recebe os necessitados de tratamentos patológicos diversos. “Essa iniciativa tem tido apoio significativo da população. Anteriormente em uma campanha para arrecadação de lençóis e tivemos resultado satisfatório. Como somos prestadores de serviço para o SUS (Sitema Único de Saúde) e somos reembolsados em 70% dos valores gastos. Temos uma carência na aquisição do enxoval, pois a utilização é rotativa e por ano precisamos fazer esta reposição”, explicou.

Heitor relembra a importância da instituição na vida de quem necessita dos serviços do hospital. “Nosso estoque de toalhas está baixo e necessariamente precisamos renovar. A Santa Casa é de todos. É do povo sul-mato-grossense indistintamente e 95% do nosso trabalho é atendimento pelo SUS”, lembrou.

O presidente faz um apelo a população para ajudarem o hospital na campanha que atenderá todos os setores da unidade. “Nos ajudem estamos precisando de ajuda e quem necessita de atendimento bate na nossa porta e nós atendemos. Agora é nossa vez e precisamos dessa corrente de solidariedade”, finalizou o presidente da Santa Casa.

A gerente de hotelaria da Santa Casa, Lígia Benfatti, explica que o insumo era fornecido apenas para a Linha Privada devido ao número de leitos e para atender a demanda do SUS, o investimento para compra não é possível.

“Seria um valor considerável para adquirir tantas peças, o que não é possível dada a atual situação do hospital. Acredito que a ideia da diretoria em fazer a campanha suprirá a necessidade aos pacientes do SUS e isso, com certeza, proporcionará um atendimento ainda melhor, com mais comodidade e humanização”, revela Lígia.

Já o diretor técnico comercial da empresa de energia, Paulo Roberto dos Santos, ressalta a parceria com o hospital.

“A Energisa em Mato Grosso do Sul vem trabalhando desde o início da pandemia para apoiar as instituições de Saúde, como foi o Unidos pela Vacina, e agora com essa ação que beneficia a Santa Casa não será diferente. Nosso objetivo é dar apoio a essa rede solidária e fortalecer nosso sistema de saúde, e fazer com que as toalhas cheguem rapidamente aos pacientes para o bem-estar de todos”, comenta.

E para contribuir com a Santa Casa de Campo Grande de forma direta também é possível e fácil, confira as formas de pagamentos:• Fornecedor: Nany & Lyne Confecções Eireli

• CNPJ 02.643.739/0001-47

• PIX (chave CNPJ) 02.643.739/0001-47

• Conta Bancária: Banco Itaú

• Agência: 0192

• Conta corrente: 71337-8