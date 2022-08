André garante a preferência e tucano avança em pesquisa

Nas vésperas dos registros das candidaturas oficiais da próxima eleição no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o Instituto Ranking divulgou uma nova pesquisa na qual o candidato ao Governo do MS, André Puccinelli se mantem na liderança e o candidato tucano, Eduardo Riedel (PSDB), passa Rose Modesto ( União Brasil) que estava na terceira posição.

Votos válidos da pesquisa estimulada Puccinelli lidera com 27% da preferência dos votos, em seguida vem o ex-prefeito Marquinhos Trad que aparece com 22% e chegando em terceiro assume o candidato do PSDB, Eduardo Riedel com 21%.

Dos oito candidatos que disputados o Governo do Estado o com menos rejeição dentro dos quatro primeiros é Eduardo Riedel.

O resultado da sétima pesquisa sobre a eleição 2022 em Mato Grosso do Sul foi baseado ao ouvir 3 mil eleitores em 30 municípios do estado em vários cenários e simulações.