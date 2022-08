Previsão para hoje é de tempo estável acompanhado de sol

Após um período de tempo instável e com nuvens, esta terça (23) amanhece com a previsão de clima estável. Com sol durante todo o dia e poucas nuvens, o clima no começo do dia começará ameno, mas com o passar das horas, as temperaturas irão se elevar. Em conjunto, é esperado para Mato Grosso do Sul um baixo índice de umidade relativa do ar, então cuidado.

As máximas pelo Estado permanecerá entre entre 25-33°C, já as mínimas ficarão entre 14-22°C. Para a Capital, a previsão é mínimas de 16°C e máximas de 28°C. O município de Anaurilândia irá registrar as menores temperaturas de terça, com previsão de 15-25°C, durante todo o dia, já Coxim será o município mais quente, registrando 33°C. Essa situação climática acontece devido a atuação de uma massa de ar seco, que está sendo impulsionado por um sistema de alta pressão atmosférica.

Os índices de umidade permanecerão entorno de 15-35° nesta terça, principalmente nas regiões centro-norte do estado. Então, a dica para aproveitar esse comecinho de semana sem passar mal é se hidratar bastante, evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e se possível, umidificar o ambiente, seja com panos molhados de água ou com umidificadores.

Ao longo desta semana, os ventos também vão continuar atuando, mas nas regiões sudeste, leste e nordeste.

