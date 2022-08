Barbosinha defende o trabalho municipalista

O vice – candidato de Eduardo Riedel (PSDB), ao governo, Barbosinha (PP), foi o último candidato da rodada de entrevistas com vice-governadores, organizado pelo Grupo O ESTADO que aconteceu nesta segunda-feira (22).

A entrevista aconteceu na sede do Jornal, na qual Barbosinha afirmou ter sido pego de surpresa e resolvido muito rapidamente em aceitar o convite para ser o vice de Riedel. “Eduardo é um grande gestor, administrador, ele foi o pulmão e o coração desse governo. Soube administrar o Estado em um cenário caótico, primeiro economicamente, depois veio a pandemia e eu nunca vi o Eduardo se sair mal e com oportunidade ele é o melhor nome, porque assume a transição já sabendo o que pode ser feito de melhor para o Estado e dando continuidade a muitos programas bem sucedidos”, explicou Barbosinha.

Ele contou que sempre quis atuar no Poder Público e quando tinha 12 anos chegou a escrever no cimento da prefeitura de Angélica ele escreveu o ano que seria prefeito aos 23 anos, calculou o ano de 88. Ele disse que foi o maior zebra do Estado e atuou como prefeito, foi secretário de segurança, presidente da Sanesul, deputado estadual, líder do Governo na assembleia e tem uma vasta experiência na vida pública.

Afirmou que junto ao Eduardo a expectativa deles sendo eleitos é dar continuidade a uma Governo Municipalista, como já vem atuando. “As pessoas vivem no municípios, esta Gestão municipalista produziu muitas obras e melhorou muito a posição econômica e investiu também no Social. O Riedel já afirmou que a partir de janeiro aumentará a tarifa social para R$420 reais para mais de 150 mil famílias do Estado”, defendeu Barbosinha.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também:Schlatter, vice de Rose, defende o patriotismo e o combate à corrupção (oestadoonline.com.br)