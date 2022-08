Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Com o Sol de mudança para Virgem hoje, o trabalho e a saúde ganham destaque nos próximos dias, meu cristalzinho. É um ótimo momento para fazer planos, buscar um novo emprego, adotar hábitos mais saudáveis e cuidar melhor do seu corpo. No serviço, praticidade e realismo seguem como as melhores opções pra encarar qualquer tarefa. Assuntos ligados à casa e à família contam com ótimas energias – pode receber uma grana que estava esperando. O sonho da casa própria pode virar realidade. Eu ouvi um amém? A paquera anda mais devagar, mas um ex pode surpreender. Com o mozão, redobre a dedicação e mantenha o ciúme sob controle para evitar problema.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa o dia com ótimas energias, Touro! Com o Sol brilhando em seu paraíso astral a partir de hoje, seu charme e encanto pessoal ficam ainda mais evidentes. Você também vai se comunicar e trocar ideias com muita facilidade, seja no trabalho ou na vida pessoal. Tudo que envolva contato com outras pessoas ou comunicação promete correr às mil maravilhas, mas mantenha a concentração no serviço, tá? À noite, vai se divertir nas redes sociais ou conversando e se encontrando com os amigos. Um lance passageiro pode animar seu coração, mas como estará irresistível, há chance de embarcar em um namoro rapidinho. O romance também conta com a bênção das estrelas.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Se depender das estrelas, você vai dar um show na hora de lidar com dinheiro! Há boas chances de encontrar oportunidades de lucrar e até dobrar seu faturamento, se trabalhar por conta própria. Tá bom ou quer mais? O único porém é que talvez seja preciso agir de maneira discreta, portanto, veja lá o que você fala — e para quem fala. Com o Sol em Virgem a partir de agora, assuntos domésticos ou ligados à família ganham destaque e devem se desenrolar com mais facilidade. A possessividade vai dar as caras no romance, mas as finanças também trazem boas novas para o casal. Tá na pista? Nesse caso, não é hora de exagerar nas cobranças para não assustar um contatinho.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Nesta terça, você conta com ânimo para encarar qualquer parada! Seu jeito mais seguro e decidido pode abrir novas portas, mas não vale exagerar. Se precisar de ajuda ou quiser trocar uma ideia, procure os amigos, que estarão ao seu lado em todos os momentos. Com o Sol de mudança para Virgem, a comunicação e os relacionamentos mais próximos também contam com excelentes energias. Passeio ou bate-papo com a turma pode dar uma animada no seu astral, além de trazer novidades para a sua vida amorosa. Tudo indica que deve chover contatinhos a partir de agora! Com o mozão, novidades e conversas descontraídas ajudam a manter a chama acesa na intimidade.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua segue infernizando seu astral, mas tudo indica que as coisas devem correr mais facilmente se você ficar na sua e evitar os holofotes. Quanto mais discreto você for, meu cristalzinho, mais fácil será cuidar da sua vida e dar um gelo nos invejosos de plantão. Sua intuição segue em alta e pode ter ideias lucrativas nas situações mais inesperadas. Para melhorar, o Sol passa a iluminar sua Casa da Fortuna a partir de hoje e promete energias maravigolds para cuidar de tudo o que envolva dinheiro. Porém, com tanta coisa acontecendo, pode pintar a vontade de ficar no seu canto e repensar algumas coisas – e isso vale tanto para o romance quanto para os rumos que uma paquera anda seguindo.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O Sol passa a brilhar em seu signo, meu cristalzinho, e promete as melhores energias para você correr atrás dos seus interesses pessoais a partir de agora. Aproveite para colocar um antigo sonho em prática, ou para traçar novos planos para o futuro – o céu é o limite! No trabalho, procure trocar ideias com colegas, amigos e ouvir novos pontos de vista porque tudo indica que esse será o caminho para o sucesso. Você vai se preocupar mais com os outros e pode se sentir melhor se embarcar em um projeto social. A sintonia com quem ama segue firme e forte. Tá na pista? A conquista pode surpreender, mas são os amigos que darão uma mãozinha e devem apresentar alguém novo.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O Sol está de mudança para Virgem nesta madrugada, meu cristalzinho, e inaugura um período de revisão e de recolhimento para o seu signo. Mas não precisa se preocupar à toa, viu? Outros astros entram em cena e garantem muito pique pra você cuidar de tudo o que aparecer pela frente no serviço nesta terça! É hora de fazer projetos mais ambiciosos para o futuro, repensar algumas coisas para a carreira e tentar novos rumos se as coisas não tem acontecido do jeito que você esperava. Mudança de hábitos também favorece a saúde. Tá na pista? Então, capriche no visual para causar boa impressão por aí. Com o mozão, tudo fica mais sólido se vocês dois tiverem planos para um futuro juntos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa o dia mais sonhador, Escorpião, cortesia do Sol que se muda para Virgem nesta madrugada. É tempo de renovar as esperanças e planejar o futuro. Também vai sobrar disposição para sair por aí, retomar os estudos, aprender algo novo ou viajar. O trabalho precisa de atenção, por isso, cabe a você manter o foco e encontrar a melhor maneira de usar seu espírito aventureiro no serviço. Contato com pessoas de fora, ou ligadas ao setor de educação, darão bons frutos profissionais. A dois, pode se divertir e trocar muitos carinhos com o mozão, especialmente se mantiver o astral mais leve. Ainda tá buscando um amor? Há sinal de novidades interessantes a caminho.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

As estrelas avisam que pode haver mudanças e surpresas pela frente, Sagita. Agarre qualquer oportunidade de dar aquele up no trabalho ou na carreira, principalmente se anda pensando em tentar algo diferente ou mudar de ramo, por exemplo. O dia será perfeito para sair da rotina, tentar algo novo no serviço e até cuidar melhor da saúde, abandonando maus hábitos. À noite, aproveite para dar uma geral em casa e jogar fora o que não usa. Com o Sol em Virgem a partir de agora, você pode se importar mais com a imagem que passa aos outros. Capriche no visual – a atração física fará toda a diferença na conquista. Os momentos de intimidade com o mozão prometem muito prazer!

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

No trabalho, você vai se entender melhor com os outros e pode se destacar se agir em parceria ou equipe. É um ótimo momento para exercitar a empatia e estender a mão para ajudar alguém próximo. O Sol entra em Virgem nesta madrugada e traz um astral mais aventureiro para o seu signo, além de incentivar os estudos e viagens. Os relacionamentos ganham a proteção das estrelas e pode matar a saudade de gente querida que andava distante ou que mora longe. O romance também sai ganhando com as energias maravigolds enviadas pelos astros. Já a paquera promete aquecer seu coração! Vai pintar contatinho novo na área e tem boas chances de dar match!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O dia começa com foco total no serviço e as tarefas de rotina podem ocupar a maior parte da sua atenção. A boa notícia é que até aquelas pendências mais chatas, que você vive adiando, podem ser finalizadas se fizer um esforço extra e agir de maneira prática. Cuidar da casa também não é nada divertido, mas deve entrar na sua lista de tarefas. A saúde pede um pouco de atenção e sair do sofá pode ser o primeiro passo para deixar o sedentarismo de lado. O Sol entra em Virgem hoje e promete novidades e mudanças! A paixão vai pegar fogo e o par vai ter que rebolar para acompanhar o seu pique na cama. Tá de olho em alguém? Use seu poder de sedução, bebê!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Com o Sol brilhando em Virgem a partir de agora, as parcerias e os relacionamentos ganham vida nova. E com a Lua e outros astros colaborando, até as obrigações mais chatas devem correr numa boa. Criatividade, ótima comunicação e habilidade para lidar com as pessoas serão seus trunfos em tudo o que fizer, seja no serviço ou em outras áreas. A sorte promete sorrir para você e há chance de se dar bem em aposta, sorteio, rifa… Tudo indica que pode ser o centro das atenções na conquista! É um ótimo momento para retomar alguns contatinhos e espalhar seu charme nas redes sociais. O romance também sai ganhando e vai ser fácil deixar o mozão aos seus pés. Eu ouvi um amém?

