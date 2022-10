Previsão indica chuva e tempestades isoladas para MS

A previsão do tempo desta quarta-feira (05) é de chuva moderada em em grande parte de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de ventos e eventual queda de granizo em locais isolados. A temperatura máxima será de 34ºC nas regiões Norte e do Pantanal.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário de chuvas no Estado ocorre devido a uma combinação de fatores meteorológicos, como sistema de baixa pressão no Paraguai, aproximação de uma frente fria e aumento de umidade.

Em Campo Grande a temperatura deve variar entre 23°C (mínima) e 31°C (máxima). Já em Dourados a máxima será de 31°C e a mínima 20°C. Três Lagoas também tem mínima de 20°C e máxima de 32°C. As três cidades têm previsão de chuva.

Na região Norte, em Coxim, a máxima pode chegar a 34°C, com mínima de 22°C. Ponta Porã, na região de fronteira, fica entre 20°C e 32°C. Em Iguatemi, no extremo sul do Estado, a variação na temperatura será menor, com 20°C (mínima) e 28°C (máxima).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de nível amarelo para MS, ou seja, de perigo potencial para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O alerta é valido para 47 municípios até as 11h de hoje.

Veja também: Chuvas do mês de setembro foram acima da média histórica em MS

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.