Homem é preso após praticar ato obsceno perto de escola infantil

Um homem, de 49 anos, foi preso no fim da tarde desta terça-feira (03) por praticar ato obsceno em uma praça localizada atrás de uma escola infantil, no bairro Monte Carlo, em Campo Grande. O autor do crime foi denunciado por um morador que passava pelo local e o viu cometendo o ato.

De acordo com o boletim de ocorrência, o denunciante estaria indo para casa quando viu o homem se masturbando em uma praça pública, que fica atrás de uma escola infantil. O morador foi para casa mas retornou ao local com o intuito de abordar o homem, porém o suspeito não estava mais no local.

Em buscas pelo bairro, encontrou o homem e o deteve até a chegada da Polícia Militar. O autor foi preso e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e o caso foi registrado como ato obsceno.