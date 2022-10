Chuvas do mês de setembro foram acima da média histórica em MS

As chuvas do mês de setembro foram acima da média histórica em todo Mato Grosso do Sul, com destaque para os municípios de Mundo Novo e Campo Grande, que registraram acumulados de chuvas superior a de outros municípios do Estado. Na lista ainda aparecem as cidades de Bataguassu, São Gabriel do Oeste e Aquidauana.

Segundo o levantamento elaborado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a região Centro-Sul apresentou um acumulado de chuvas entre 120 e 240 milímetros. Nas regiões do Pantanal, Sudoeste, Norte e Bolsão, os acumulados ficaram entre 80 e 120 milímetros.

Este cenário positivo mostrou que as chuvas ficaram acima da média climatológica histórica. A previsão é que para o próximo trimestre (outubro, novembro e dezembro) elas estejam entre 40 e 50% abaixo da média no extremo sul do Estado. Já na região Norte a indicação é de 40 a 50% acima da média.

Em setembro a precipitação acumulada foi de 247,8 (mm) em Mundo Novo, seguido por Campo Grande (219), Bataguassu (185), São Gabriel do Oeste (180), Aquidauana (178), Nova Alvorada do Sul (167,6), Ponta Porã (166,4), Rochedo (159,2), Água Clara (159,2) e Rio Brilhante (150,9).

Já em relação as temperaturas, a mínima em setembro foi em 7,9°C no dia 23 em Dourados e a máxima de 39,8°C, registrada no dia 09 de setembro, em Corumbá. A menor umidade relativa do ar apareceu em Paranaíba, com 11% em 11 de setembro. A maior rajada de vento também foi neste município, com 82 km por hora.