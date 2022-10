Hospital de Câncer oferece mamografias gratuitas durante o mês de prevenção à doença

Iniciativa visa promover o diagnóstico precoce e aumentar as possibilidades de cura da população

Com a chegada do mês de outubro, mais uma Campanha Outubro Rosa se inicia. A Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul, por meio do Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão e da Rede Feminina de Combate ao Câncer, realizou o lançamento oficial da Campanha Outubro Rosa 2022 nesta terça-feira (4). A diretoria-executiva da fundação promoveu uma cerimônia alusiva à causa, que tem como principal objetivo o combate ao câncer de mama – neoplasia que mais mata as mulheres no Brasil e no mundo.

“Promovida anualmente, a campanha preventiva é para compartilhar informações sobre o câncer e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença. Nosso objetivo é salvar vidas, buscando estimular a participação da população no controle do câncer de mama. Demos início a mais uma campanha, e temos fortes expectativas para este ano, após o cenário pandêmico”, afirmou o presidente do Hospital de Câncer de Campo Grande, Amilcar Silva Júnior.

Estimulando o diagnóstico precoce em prevenção contra esta neoplasia, o hospital multiplicará o acesso ao principal exame de rastreamento: a mamografia. Com apoio da carreta do Sesc Mulher e das Secretarias de Saúde do município e do Estado, serão ofertados os exames, que ocorrerão a partir de quarta-feira, 5 de outubro, até o dia 31 deste mês (exceto feriados). Ao longo da Campanha Outubro Rosa 2022, serão distribuídas 80 senhas por dia, para mulheres entre 40 e 65 anos, de segunda a sexta-feira.

“O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando tumores. A doença pode evoluir de diferentes formas, algumas com desenvolvimento rápido, outras mais lentamente, com características próprias de cada tumor. Quanto mais cedo a doença é detectada, maiores as chances de cura. É importante destacar que no Brasil, o Ministério da Saúde, por meio do SUS, fornece tratamento integral e gratuito às mulheres”, ressaltou a vice-presidente do hospital, Sueli Lopes Telles.

Trabalhando com o acolhimento das pessoas que chegam à Capital para realizarem tratamentos de câncer, a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Idelice Souza Marinho, citou sobre o lançamento de mais uma campanha. “Nós continuamos com acolhimento desses pacientes que vêm do interior do Estado e não têm onde ficar, e para isso temos nossa casa de apoio, onde esse público é acolhido, em média, damos suporte de 10 a 12 pacientes que precisam desse auxílio no momento de cuidados com a saúde”, relatou.

De acordo como Inca (Instituto Nacional de Câncer), sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama feminina ocupa a primeira posição mais frequente em todas as regiões brasileiras. Em Mato Grosso do Sul, o índice do instituto aponta 850 novos casos da doença. Em âmbito nacional, estimam-se que serão 66.280 casos novos de câncer de mama, para cada ano do triênio 2020-2022. Esse valor corresponde a um risco estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres.

SERVIÇO: As mulheres interessadas poderão comparecer diretamente ao Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão, localizado na Rua Marechal Rondon, 1.053, a partir das 6h, munidas de RG, CPF e Cartão do SUS. Serão distribuídas senhas, gratuitamente, para a realização do exame no mesmo dia.

Hospital realiza cirurgias de reconstrução mamária

Com um novo projeto, após o período de pandemia, o Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão deu início ao projeto de reconstrução de mama, para aquelas pacientes que se já submeteram ao tratamento de câncer de mama. A O Estado o diretor-geral do Hospital de Câncer da Capital, Dr. Gustavo Mendes Medeiros, garantiu que o projeto inovador tem alcançado diversas mulheres e melhorado a relação com o corpo após tratamentos.

“Estávamos com uma fila de reconstrução de mama de mais de anos, principalmente por causa da pandemia, que estava represando cirurgias eletivas. Quando a pandemia ‘acabou’, autorizando o retorno dessas cirurgias, o Hospital de Câncer lançou um projeto de reconstrução de mama das pacientes que foram tratadas com o câncer. Fizemos uma parceria também com os gestores públicos, que foram pactuadas mais de 100 cirurgias de reconstrução. Temos uma média de dez cirurgias por mês, de pacientes que já foram submetidas ao tratamento de câncer de mama e que agora estão tendo essa oportunidade de elevar a autoestima, por meio desta ação conjunta com o SUS”, destacou.

Vendo isso como um grande passo para ajudar essas mulheres a terem a autoestima elevada novamente após tratamentos intensos, a primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, esteve presente no lançamento da Campanha Outubro Rosa 2022 e comentou sobre a importância da ação.

“Damos início ao Outubro Rosa e vemos a importância de toda a equipe envolvida, de todo o trabalho que aqui é feito. É um trauma muito grande quando essas mulheres se deparam com uma cirurgia desse porte, e fiquei extremamente feliz, ao saber que o hospital já está realizando essas cirurgias de reconstrução. A volta da autoestima dessa mulher, tanto para ela ser curada como para ter seu corpo de volta, é gratificante, e mais ainda, por saber que temos isso aqui na nossa Capital e em nosso Estado”, finalizou a primeira-dama. Representando a prefeita de Campo Grande, esteve no lançamento o secretário de Assistência Social, José Mário Antunes.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.