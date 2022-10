Previsão é de tempo firme com possibilidade de chuvas isoladas

Mesmo amanhecendo com nuvens no céu, quarta-feira (12) tem previsão de tempo firme acompanhado de sol. Porém, em grande parte do Estado, a variação de nebulosidade pode acontecer. Não se descarta também que ocorra pancadas de chuvas isoladas, que serão motivadas pelo aquecimento diurno, principalmente nas regiões Leste e bolsão de Mato Grosso do Sul.

Nesta quarta é previsto mínimas entre 14-21°C, e máximas de 23-32°C pelos municípios. A cidade mais fria do Estado continua sendo Iguatemi, com temperaturas entre 14-23°C. A mais quente segue sendo Coxim e Corumbá, que marcarão 32°C. Campo Grande amanhece com os termômetros na casa dos 18°C, mas as máximas irão chegar a atingir 29°C.

Até o momento, apenas os municípios de Paranaíba, Três Lagoas e Anaurilândia tem previsão que ocorra algumas pancadas de chuva durante ou após a tarde de quarta-feira, porém serão isoladas. Mas da mesma forma, saia preparado de casa para todos os cenários possíveis, sul-mato-grossense. Não esqueça de levar aquele guarda-chuva amigo ou até mesmo uma muda de roupa se precisar trocar. Importante relembrar que hidratação é essencial em todos os dias, mesmo os que não são tão quentes.

