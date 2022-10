Alerta de tempestade é renovado para 68 cidades de MS

Uma nova frente fria acompanhada de tempestade se aproxima de Mato Grosso do Sul. Na manhã de hoje (11), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou novo alerta de tempestade para 68 municípios do Estado. O alerta de nível laranja, ou seja, perigo, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60- 100 km/h e queda de granizo.

Conforme o alerta também existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário de chuvas no Estado ocorre devido a uma combinação de fatores meteorológicos, como sistema de baixa pressão no Paraguai, aproximação de uma frente fria e aumento de umidade.

Para evitar incidentes, o órgão recomenda não se abrigar debaixo de árvores, em casos de rajadas de vento, devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

A Cedesc (Coordenadoria Estadual de Defesa Civil) disparou SMS para os números cadastrados no 40199 avisando a população para o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e estragos em plantações.

Previsão

Em Campo Grande, o feriado de 11 de outubro será de tempo fechado e temperaturas amenas. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) na região sul do estado estão previstas temperaturas mínimas entre 14 a 16ºC, e máximas de 20ºC nas regiões Ponta Porã e Iguatemi. Em grande parte do estado, os ventos sopram do quadrante sul/sudoeste, com rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores de 70 km/h.

Nas regiões de Parnaíba e Três Lagoas, os termômetros não passam dos 28°C, enquanto na região norte de MS, as temperaturas podem se aproximar dos 30°C em Coxim.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

