Sob alerta, Campo Grande registra apenas 2,6 mm de chuva nesta terça

Sob alerta de tempestade em 68 municípios, Mato Grosso do Sul foi palco de chuvas isoladas nesta quarta-feira (11). Durante a tarde, Campo Grande registrou 2,6 mm de água pluvial, enquanto cidades como Corumbá, Ladário e Três Lagoas, não houve chuvas, segundo o meteorologista Nathálio Abrahão.

Além da Capital, Dourados teve 9,0 mm de chuva, Ponta Porã 10,6 mm, Itaquiraí 17,6mm e Mundo Novo. 20 mm até às 16h desta quarta de feriado. Portanto, pode chover mais até o fim do dia, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia e Estatística).

No dia seguinte, na quarta-feira (12), a tendência meteorológica indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado. Porém não se descarta pancada de chuva isolada devido ao aquecimento diurno, principalmente nas regiões leste e bolsão do estado.

Na maioria do Estado, os ventos atuam do quadrante sul/sudeste. E as temperaturas mínimas variam entre 14-17°C e máximas de 28° na região sul, enquanto no norte mínimas entre 18-21°C e máximas de 32°C. E em Campo Grande, mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Com informações João G. Vilalba