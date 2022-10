Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Com a Lua na Casa das Finanças, talvez você queira aproveitar o feriado para rever seus gastos, fazer as contas do que está devendo e até arranjar um bico para faturar uma grana extra. Evite misturar dinheiro com amizade, pois isso pode te trazer problemas. No amor, você vai querer conversar e resolver qualquer dúvida ou pendência. Mas atenção! Marte em atrito com Netuno alerta que, como diz o ditado: quem diz o que quer pode ouvir o que não quer, por isso, cuidado para não abusar da franqueza. Pode magoar os outros e sair magoada também. Por isso, cuidado com os rumos que a conversa vai tomar.

Touro (de 21/4 a 20/5)

A Lua acentua toda determinação do seu signo. Mesmo sendo feriado, é bem provável que você queira algum aproveitar o dia de folga para organizar algumas coisas ou realizar alguns projetos e planos que sempre ficam para depois. O céu, porém, aconselha você a não fazer nenhum investimento precipitado para não perder dinheiro. Organize tudo, defina metas, mas procure aprender mais sobre o negócio antes de começar. Busque cursos ou a orientação de alguém experiente. Use e abuse do seu charme taurino para atrair e envolver quem deseja. Valorize as afinidades e controle o ciúme para não brigar.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua na Casa 12 convida você a aproveitar o dia para descansar e recarregar as energias. Também é um bom momento para dar um tempo de tudo e se isolar um pouco para refletir sobre a vida, sobre suas preocupações e reorganizar as ideias. Se você sentir que é preciso repensar seus planos e mudar os rumos em algum setor da sua vida, Marte dará a coragem e a determinação necessárias para isso. Depois de definir bem o que quer, você vai arregaçar as mangas e partir para a luta. Na área afetiva, você vai esbanjar simpatia. Vai puxar papo e usar todo seu poder de sedução para envolver quem deseja.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Curtir a liberdade e passar um tempo com os amigos serão ótimas opções para você nesta quarta-feira. Talvez tenha que cancelar ou adiar uma viagem – não se aborreça com isso. Aceite convites da turma para sair, pois boas surpresas acontecem quando menos se espera. O céu indica boas conversas também em família. Ainda que nem todos apoiem seus planos, vai ser bom compartilhar seus projetos com os parentes. No amor, quem está livre pode querer permanecer assim, sem assumir compromisso. A menos que se envolva com amigo(a) – aí o lance pode se firmar. A dois, companheirismo total. Realize suas fantasias.

Leão (de 22/7 a 22/8)

A Lua na Casa 10 acentua a sua vaidade. Que tal aproveitar o dia livre para fazer aquele tratamento de beleza? Pode até se entusiasmar em mudar algo no visual – só não convém fazer nada muito radical, para não correr o risco de não gostar e se arrepender. Outra boa indicação dos astros é passear: vale até fazer uma viagem curtinha, só para rever gente querida ou se aventurar um pouco num programa diferente. No campo sentimental, Marte na Casa 11 pode fazer você se apaixonar por alguém da turma, só não vale se iludir: converse. A união pede novos estímulos: seja criativa para apimentar a relação.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Lua e Urano indicam um bom dia para uma viagem, um passeio cultural ou mesmo para investir na sua espiritualidade. Outra possibilidade é aproveitar o feriado para estudar, principalmente se estiver de olho em algum concurso. Você vai sentir atração por tudo que possa trazer novidades para sua vida: saia da rotina. Você só precisa ter cuidado para não exagerar nos gastos: seja criativa para se divertir sem comprometer o orçamento. Respirar novos ares também pode render novidades para a paquera: conheça gente nova. No romance, pode pintar uma insegurança ou divergência. Converse sem fazer cobranças.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Seu dia pode começar um tanto tumultuado, com mudanças e imprevistos. Ou pode ser que decida fazer uma viagem de última hora e se atrapalhe um pouco para organizar tudo. É bom cuidar bem das finanças, porque você pode ter gastos inesperados ou pode exagerar nas compras de coisas supérfluas. Nos assuntos do coração, a Lua na Casa 8 deixa sua sensualidade ainda mais forte e você vai envolver quem quiser com seu charme. Pode atrair alguém conhecido ou experimentar uma paixão à primeira vista longe de casa. A dois, converse mais com quem ama e renda-se aos desejos. Sexo quente!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Estar junto de quem ama vai deixar o seu dia muito mais gostoso. Procure as pessoas queridas e aproveite o feriado para fortalecer os vínculos com quem é especial em sua vida. Tente não pensar muito no trabalho e faça uma forcinha para deixar as preocupações de lado e aproveitar verdadeiramente o dia de folga. Também vale descansar para repor as energias e cuidar um pouquinho da saúde. No amor, ainda que esteja super atraente e arrase nas paqueras, tudo indica que você não vai se interessar por aventuras. Vai querer algo sério. A dois, bom dia para namorar e caprichar na sedução.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Talvez você queira aproveitar o feriado para organizar as suas coisas ou mesmo para colocar em dia alguma tarefa pendente. Cuidado para não perder o dia todo trabalhando e acabar estressada e esgotada. Júpiter e Mercúrio, ao contrário, estimulam você a dar um tempo de toda essa rotina para se divertir. Que tal deixar os compromissos de lado, fazer contato com os amigos e propor um passeio maravilhoso com a turma? Afinal, você merece! Romance com alguém que já conhece tem boas chances, ainda que não seja algo duradouro. Na união, Marte esquenta a paixão e os desejos. Não deixe a família interferir.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Prazer e diversão é tudo que você vai querer neste feriado. Com Lua e Urano no seu paraíso astral, você tem mais é que se render aos prazeres e às surpresas da vida. Os astros só recomendam cautela para não torrar suas economias em coisas supérfluas: seja responsável. Marte e Netuno em conflito alertam que você deve ter cuidado para não se envolver em mal-entendidos. Se sentir que não foi bem compreendida, converse de novo até esclarecer as coisas. Cheia de charme e simpatia, você vai curtir momentos deliciosos na paquera e no romance. Invista no jogo da sedução e namore muito!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua na Casa 4 deve aproximar mais você da família. Bom momento para curtir seu cantinho e reunir os parentes para um almoço ou um momento especial. Fazer contato com gente querida que mora longe também será uma ótima opção: coloque o papo em dia e mate a saudade. Mas tente deixar as responsabilidades e os assuntos sérios para outra hora – a ideia deve ser relaxar e se divertir. Nos passeios, cuidado para não perder o controle dos gastos: não seja impulsiva. Quem está livre pode ser surpreendida por uma nova paixão. E quem já tem um amor vai arrasar na sedução. Livre-se do ciúmes, valeu?

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa da Comunicação deixa você mais falante e extrovertida. Pode aproveitar este astral e o feriado para fazer alguns contatos, telefonar para amigos e parentes, seja para participar mais da vida deles ou para compartilhar suas histórias e deixar o papo em dia. Sua criatividade também está acentuada e, se você precisa de grana, pode ter boas ideias para reforçar o orçamento e garantir algum alívio para o bolso. Cuidado com tensões em família: controle-se para não brigar. O astral deve ser animado nas paqueras e no romance. Você vai revelar toda sua ousadia entre quatro paredes.

