Semana terá chuvas em algumas regiões e temperaturas altas em MS

A previsão para o início da semana em Mato Grosso do Sul indica tempo instável, com probabilidade para chuvas fracas a pontualmente moderada, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 60 km/h devido ao deslocamento de uma área de baixa pressão atmosférica, com destaque para as regiões centro-sul e leste do Estado.

Na quarta-feira (7), existe uma possibilidade de chuva fraca na região leste do estado, porém ao longo da quarta-feira e na quinta-feira (8) as instabilidades se afastam, e o tempo volta a ficar firme, com sol e variação de nebulosidade no Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo de MS), as temperaturas estarão em rápida elevação durante esta semana, podendo atingir valores acima de 38°C na região do Pantanal, sudoeste e norte do Estado.

Próximos dias

Terça-Feira: A previsão indica probabilidade de chuva de intensidade fraca a moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque nas regiões centro-sul e leste do estado.

São esperadas mínimas entre 15/17°C e máximas de 23°C nas regiões do cone-sul, sul-fronteira e leste do estado. Em Campo Grande, mínima de 18°C e máxima de 25°C. Os ventos sopram do quadrante leste/sudeste, com rajadas de vento que pontualmente, podem atingir os 60 km/h.

Quarta e Quinta-Feira: A previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade e o destaque nestes dias é o aumento gradativo das temperaturas, com máximas que podem atingir valores acima de 38°C na região do Pantanal e sudoeste do estado na quinta-feira. São esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10-35%.

Em Campo Grande, temperaturas mínimas entre 17/20°C e máximas de 35°C. Porém, na quarta-feira (07/09) existe uma possibilidade de chuva fraca na região leste do estado. Os ventos sopram do quadrante norte/leste.