Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Cheirinho de sucesso no ar, arianjos! Seu signo tem tudo pra bombar na profissão e nas finanças. Com muita criatividade e inventividade, pode pensar em formas diferentes de ganhar mais dinheiro. Além de mostrar maior interesse pela carreira, você conta com facilidade para se adaptar e ocupar várias funções. Tudo indica que irá ganhar reconhecimento pela sua dedicação ao serviço. Na área amorosa, você tem tudo pra lacrar! Com muita criatividade, tende a detonar a rotina e mudar o romance pra melhor. Se está só, relação com colega de profissão pode se transformar em paixão quentíssima – se não rola impedimento, é só chutar e gritar goool!

Touro (de 21/4 a 20/5)

Tô vendo aqui que você pode sair do quadrado e experimentar coisas novas. O resultado? Boas chances de abrir seus horizontes e ganhar mais independência, pessoinhas de Touro. Estudos favorecidos. Com o seu lado inspirado aceso, pode idealizar planos excelentes. Tudo indica que irá se dar bem com todos, sobretudo com pessoas que estão longe. Suas relações de amizade devem evoluir. No amor, tudo indica que vai tocar o terror por aí, mas no bom sentido. Tá na pista? Talvez vivencie aventuras e sentimentos diferentes, sobretudo com alguém de longe. Se já se amarrou, você e o mozão podem provar mudanças incríveis que irão transformar o relacionamento.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Alô, alô, Gêmeos! Seu lado original tá on e você deve mandar a mesmice pra beeem longe. Há boas chances de viver experiências novas e diferentes. Sexto sentido em destaque – ouça os seus pressentimentos! De quebra, você tende a mostrar mais refinamento, sensibilidade e inspiração na sua profissão. Pode chamar a atenção para o que faz, sobretudo se atua em área ligada a artes, medicina, publicidade, cinema, religião ou vendas. Rola uma aglomeração na sua Casa do Sexo e tudo indica que você irá aproveitar momentos intensos na intimidade. Se já se amarrou, o romance tende a evoluir. Se está na solteirice, há sinal de atração fortíssima por alguém misterioso.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Vambora, bebê, que o dia promete muita coisa boa! Um pouco mais desapegado e independente, seu signo deve se relacionar numa boa com todos. Há chance de inovar em suas parcerias. Suas relações pessoais e profissionais só tendem a ganhar com sua enorme criatividade, sensibilidade, inspiração e sabedoria, coleguinha de Câncer. Você deve fazer contatos com facilidade, inclusive com pessoas que estão longe. Se está na solteirice e deseja mudar de status, tudo indica que vai sair cantando igual a Naiara Azevedo: “conheci a pessoa mais perfeita do mundo”. E esse lance pode se aprofundar. Agora se já vive um romance, aguarde emoções intensas com o mozão.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender do céu, você irá travar no sucesso! Com ideias criativas, tem grandes chances de se dar bem numa carreira independente, sobretudo ligada a tecnologias, comunicação ou transportes. Talvez seja a sua hora de virar patrão/patroinha, galerinha de Leão. Quem bate o ponto deve aproveitar um clima tranquilo e favorável no emprego. Mais sensível e prestativo, seu signo deve fazer milagre e ganhar popularidade entre os colegas e a chefia. Com altas doses de sentimento, dedicação e criatividade, tudo indica que o seu romance ficará ainda mais gostosinho. Agora se está na pista, os astros revelam que você deve fazer e ganhar vários matches, inclusive no trabalho.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Tudo indica que a sua mente estará inovadora e criativa, e aí pode ter sucesso ao mudar as coisas, romper padrões e testar novidades. Taca-le pau, Virgem! Mais sociável e sensível, você conta com facilidade para se relacionar com as pessoas e fechar alianças profissionais promissoras. Pode se associar a pessoas especiais e idealistas. Esbanjando criatividade e objetividade, pode levar os outros em situações agradáveis. Há sinal de mudanças climáticas e a intimidade deve ficar beeem mais quente. Curta sem moderação! No romance, tudo indica que irá se sentir mais importante para o mozão. Se está só, há sinal de envolvimento poderoso com um contatinho.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia começa com transformações maravilhosas. Tudo indica que usará sua criatividade pra inovar e pode ter experiências diferentes. Ouça sua intuição, que está poderosíssima! No trabalho, deve arrasar! Sua dedicação e inspiração estão em alta e te ajudam a ter sucesso, sobretudo se faz home office ou tem um negócio familiar. Na saúde, tratamentos na água, psicanálise, hipnose ou processos inovadores podem trazer a cura. Se já se amarrou, você e o mozão podem dar um passo mais sério na relação. Boas chances de construir uma família. Tá na pista? Um amor do passado talvez apareça pra abalar suas estruturas e esse flashback tem tudo pra dar certo agora.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Escorpianes, não é seu aniversário, mas vocês estão de parabéns! Logo pela manhã, os astros despejam good vibes em seus relacionamentos pessoais e profissionais. E aí você tende a fazer ótimos contatos, ter ideias diferentes e espantar a monotonia. Tudo indica que irá se expressar numa boa, com mais sensibilidade, cuidado e requinte. De quebra, sua imaginação deve ficar ainda mais fértil e inspirada, recheada de ideias criativas. Tem um crush na mira? Curta, siga, mande uma mensagem e vá pra cima que as chances de dar certo são enooormes! Agora se já tem um cobertor de orelha, há sinal de conversas profundas e muito entendimento na relação.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sagitário, meu cristalzinho, pode rolar chuva de lobo-guará hoje! Aleluia, arrepiei! Há boas chances de ter ideias inovadoras e que devem ser bastante lucrativas também. Aposte na sua intuição, que está poderosa! Também pode ser mais fácil ganhar dinheiro com uma atividade em casa ou negócio familiar. Atendimento ao público, produtos femininos, alimentação, artes e artigos para o lar são áreas que prometem encher o seu bolso. Se busca um amorzinho, os astros devem agir como seu Cupido e trazer um crush do jeitinho que deseja. Pode dar match! Na relação, tudo indica que você e o mozão irão explorar sentimentos e emoções profundas.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Com uma imaginação mais criativa e original, você tende a espantar a rotina e pode investir em atividades diferentes. Ótimo momento pra fazer uma fezinha – há grandes chances de se dar bem! Tudo indica que seu signo estará mais sensível, refinado e educado ao se comunicar, além de contar com facilidade para compreender as coisas e aprender. Estudos e trabalho estão favorecidos, sobretudo se tem ligação com artes, literatura ou publicidade. No amor, seu magnetismo está poderoso! Há grandes chances de conhecer alguém, encantar e desencalhar. Agora se já encontrou sua cara-metade, os sentimentos devem se intensificar e a relação promete pegar fogo!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tô vendo aqui que você conta com facilidade pra encher o bolso e quitar os boletos. Oxalá! Com sensibilidade e inspiração, deve ter ideias bastante rentáveis. Sinal de sucesso, com destaque pra área ligada à publicidade, comércio, mar, produtos sintéticos ou artificiais e cinema. Em casa, há sinal de agitação e mudanças, mas tudo indica que serão topzera. Com a intuição mais forte, você pode pegar as coisas no ar. Os planetas estão numa vibe maravilhosa e prometem deixar sua vida amorosa uma delicinha. Se está na pista, seu jeito sincero e original deve fazer sucesso. Com o mozão, sua imaginação poderosa tende a rechear a relação com fortes emoções.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Se depender do céu, sua terça tem tudo pra ser uma maravilha! Você tende a esbanjar engenhosidade, perspicácia e ideias avançadas em seus contatos. Aguarde um clima tranquilo e favorável com os colegas, chefes e amigos. Estudos estimulados. Tudo indica que seu signo estará mais inspirado, criativo e sonhador. Pode contar com a sorte e até a ajuda de amigos para realizar seus planos. Na união, você e o mozão têm boas chances de concretizar um sonho em comum. Se está só, tudo indica que irá atrair as pessoas como o açúcar atrai as formigas e até alguém do seu círculo de amizades pode cair de amores por você. Prepare-se para mudar seu status nas redes sociais!

Confira a previsão do seu signo para os outros dias.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.