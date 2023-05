Previsão de chuva no Estado permanece até a próxima quinta-feira

O frio permanece e clima só volta a esquentar no próximo final de semana

A previsão para a semana, entre segunda (29) a quinta-feira (01/06) indica tempo instável, com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento devido a atuação de uma frente fria, aliado ao deslocamento de um cavado e a presença de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

A combinação destes sistemas meteorológicos favorecem a formação de nuvens e chuvas. Entre terça e quarta-feira são esperados acumulados significativos de chuvas, com valores acima de 50 mm/24h, com destaque na região centro-sul do estado.

Nesta terça-feira (30), o meteorologista Natálio Abrahão divulgou um alerta para o centro-sul do Estado que amanhece nublado, também aponta possibilidade de nevoeiro nas estradas no sul do Estado, entre Campo Grande e Sidrolândia, além de chuvas em pontos isolados.

Com sensação térmica baixa e de frio, um nevoeiro atinge as estradas entre Dourados, Ponta Porã, Amambai e Mundo Novo, Corumbá, Porto Murtinho, Bela Vista e Miranda. Entre Campo Grande e Três Lagoas, a previsão é de chuva e chuvisco. No leste do Estado, uma chuva forte pode atingir Três Lagoas, Paranaíba e Cassilândia.

Alerta no sudoeste de MS, sob chance de enchentes e chuva acima de 30mm na quarta-feira (31), em Bonito, Ponta Porã, Dourados, Porto Murtinho e Amambai, avançando para o norte e nordeste do Estado (Coxim, Chapadão do Sul, Cassilândia, Paranaíba, Inocência e Três Lagoas).

Ao longo da quinta-feira, as chuvas se afastam do estado, e o tempo volta a ficar estável com sol e variação de nebulosidade. São previstas temperaturas mínimas entre 15-18°C e as máximas atingem até 24°C para a região sul. Para a região norte do estado, esperam-se mínimas entre 18-21°C e máximas de até 28°C.

Em Campo Grande, mínima entre 17/21°C e máxima de 23°C. Os ventos estão bem variantes no estado com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h. Na quinta, a temperatura mínima em Iguatemi chegar a atingir 15ºC.

Tendência meteorológica

No primeiro período (29/05 a 06/06) esperam-se acumulados de chuvas entre 10 – 80 mm, com destaque nas regiões central e oeste do estado. No segundo período (06 a 14/06) são previstos acumulados de chuvas de até 10 mm, com destaque na região sul do estado.

Chuva de domingo

De acordo com o Meteorologista Natálio Abrahão, neste domingo (28), choveu muito em alguns municípios de MS como em Bonito (81,8mm), Maracaju (63,1mm), Ladário (39,1mm), Ponta Porã (38,2mm) e Corumbá (30,2mm). Na Capital, a média de chuvas atingiu a marca de 26,5mm.

As condições do tempo só melhoram a partir de quinta-feira, mas o frio permanece e só volta a esquentar no sábado e domingo com tempo bom, sem chuva. Acesse também: Mato Grosso do Sul se destaca com a terceira menor taxa de extrema pobreza no país, aponta IJSN

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba