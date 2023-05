Mato Grosso do Sul se destaca com a terceira menor taxa de extrema pobreza no país, aponta IJSN

Em um levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) a partir de uma pesquisa pelo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios sobre rendimento entre os estados do Brasil em 2022, Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com menor índice de pobreza, ficando bem abaixo da média nacional de 33%.

Com 23%, MS ocupa a 6 posição na taxa de pobreza no Brasil.No caso da extrema pobreza, é a 3ª menor taxa (2,8%) – menos da metade da média nacional (6,4%). Apenas Distrito Federal (2%) e Santa Catarina (1,9%) obtiveram resultado melhor.

Para o cálculo das taxas, foram consideradas as linhas de pobreza e extrema pobreza estabelecidas pelo Banco Mundial, ou seja, US$ 6,85 per capita/dia e US$ 2,15 per capita/dia, respectivamente.

O atual governador estadual, Eduardo Riedel colocou como um dos grandes desafios o combate à pobreza por meio da inclusão. O governador afirma que a pobreza no estado é um dos seus maiores desafios e que sempre esteve disposto em incluir a vida dos cidadãos sul-mato-grossenses de uma forma mais produtiva e organizada.

Ainda na cerimônia de posse, no dia 1º de janeiro, Riedel destacou que o combate à pobreza não se dará somente por meio da transferência de renda.

“Os programas sociais se somarão a outras iniciativas na busca permanente pela plena cidadania a cada sul-mato-grossenses, esforço para ir além dos limites da tradicional transferência de renda, buscando a redução efetiva e consistente da extrema pobreza”, declarou.

Desde então, ele tem lançado programas como o pacote de redução de impostos e taxas, inclusive incluindo alimentos na cesta básica com redução da carga tributária de ICMS, e programas de geração de empregos e qualificação como “Voucher Transportador”, que vai qualificar mil motoristas para trabalhar com transporte de cargas e de passageiros.

Brasil e Mato Grosso do Sul melhoram em relação a 2021. A média nacional de pobreza foi de 38,2% foi para 33% no período de um ano. Já a extrema pobreza passou de 9,4% para 6,4%. Com isso, cerca de dez milhões de pessoas saíram da linha da pobreza no Brasil no último ano.

Em igual período, os índices de sul-mato-grossense na linha de pobreza e de extrema pobreza encolheram, respectivamente, de 31% para 23% (saindo do 7º menor para o 6º) e de 4,4% para 2,8% (de 6º para 3º).

O IJSN (Instituto Jones dos Santos Neves) é uma autarquia vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Espírito Santo. Com 47 anos de história, o IJSN é uma instituição de pesquisa que desenvolve estudos sociais, econômicos e territoriais, conjugando métodos científicos tradicionais, sofisticados e inovadores.

