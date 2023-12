Quilo da batata varia 114,70%, nos supermercados

Produto é vendido entre R$ 2,79 e R$ 5,99

Mais uma vez o setor de hortifrúti tem apresentado alta variação nos supermercados de Campo Grande. O quilo da batata, por exemplo, obteve diferença de 114,70%, sendo vendida entre R$ 2,79 e R$ 5,99. Os dados são da pesquisa de preço, feita semanalmente pelo jornal O Estado.

A cebola foi encontrada entre R$ 2,79, no Assaí e R$ 5,49, no Comper (96,77%), com preço médio de R$ 4,12. O tomate custa R$ 5,69, no Assaí e R$ 8,35, no supermercado Pires. A diferença no preço é de R$ 4,75, com custo médio de R$ 6,66.

O arroz de 5 kg foi encontrado por R$ 18,99, no Atacadão e por R$ 26,90, no supermercado Pires, obtendo diferença de 41,65% e preço médio de R$ 22,86. Para o feijão de 1 kg foi calculada diferença de 26,49% entre um estabelecimento e outro, com valor médio de R$ 8,32. No Assaí e Fort Atacadista está por R$ 7,89 e no Nunes, por R$ 9,98.

O preço do café de 500 gramas, da marca Três Corações, variou 15,11%, sendo vendido entre R$ 15,55 e R$ 17,90. O valor médio calculado é de R$ 16,36.

O leite integral de 1 litro, da marca Italac, custa R$ 4,79, no Assaí e no Fort Atacadista e R$ 5,99, no Nunes (25,05%). O custo médio ficou em R$ 5,32. O frango congelado está R$ 7,99, no Assaí e R$ 13,99, no Nunes (75,09%), com valor médio de R$ 10,65.

Higiene e Limpeza

O papel higiênico obteve variação de 83,63% e preço médio é de R$ 27,13. O produto é vendido entre R$ 19,98 e R$ 24,85.

O sabão em barra, da marca Ypê, com cinco unidades, está R$ 11,80, no Assaí e R$ 23,99, no Nunes (103,30%). O valor médio é de R$ 16,08.

A unidade do sabonete, da marca Lux variou 66,51% e teve custo médio de R$ 2,88. No Comper, está custando R$ 2,09 e no Fort Atacadista, R$ 3,48.

