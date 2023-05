Adolescente colide moto em meio fio e morre atropelado na BR-163

Matheus Henrique Ayala, de 17 anos, morreu atropelado por um Fiat/Toro na noite de ontem (28), após perder a direção da motocicleta em que conduzia e colidir contra um meio-fio, na BR-463, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo site Porã News, o adolescente trafegava em sua motocicleta pela rodovia, quando por motivos que serão apurados pela Polícia Civil, perdeu a direção da moto, colidindo contra o meio fio, caindo na rodovia. Logo atrás, vinha o Fiat/Toro que não conseguiu frear, atropelando o jovem.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas encontrou o jovem já sem vida. Além da Polícia Civil, equipes da perícia técnica e da Polícia Militar estiveram na região do acidente realizando os levantamentos de praxe para a investigação.

