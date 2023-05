Dr. Victor Rocha participa da Ação de Saúde na USF Cohab

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha participou da Ação de Saúde realizada na Unidade de Saúde da Cohab, Dr. Olimpio Cavalheiro, no sábado (27).

Segundo informações da Sesau, foi realizado acompanhamento de 89 beneficiários, 20 preventivos, 22 vacinas de rotina, 47 vacinas de Influenza, atualização do Cartão SUS e agendamentos de exames. A ação contou com a presença e participação do médico Victor Rocha, que realizou orientações sobre Saúde da Mulher, esclarecimento sobre o projeto Casa Rosa e atendimento médico.

Para a paciente Jovina Felicia é uma satisfação poder ser atendida pelo médico mastologista, Dr. Victor Rocha. “Depois de 5 anos tive o grande prazer de reencontrar o Dr. Vitor Rocha médico maravilhoso!! Eu costumo dizer a todos que ele é um médico de Deus, que escolheu a profissão certa. Tive um câncer de mama, no momento de muita insegurança, e medo, ele me transmitiu amor, segurança, tranquilidade e força. Ele é um escolhido de Deus!!”.

Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Campo Grande, Dr. Victor Rocha tem trabalhado para uma Saúde Pública de Qualidade e com Resultado. “Fomos convidados para participar e aproveitamos a oportunidade para falar sobre a Casa Rosa e oferecer atendimento às mulheres com consultas de prevenção ao câncer de mama”, pontuou o vereador.

A atividade foi organizada e realizada pelos profissionais da USF com apoio e participação das residentes de Enfermagem Obstétrica da UFMS, Ellen e Ana Flávia.

Projeto Casa Rosa – Em 18 meses de atendimento foram 97 mulheres diagnosticadas com câncer de mama e encaminhadas para o tratamento.

O projeto Casa Rosa zerou as filas de espera por consulta em mastologia e de biópsias de mama do Sistema Único de Saúde (SUS). Para o Dr. Victor Rocha, o projeto da Casa Rosa tem alcançado resultados que fazem a diferença na vida da população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além das 94 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, o projeto Casa Rosa já realizou 5.361 (entre primeira consulta e retorno); também foram realizadas 797 mamografias; 1789 ultrassonografias e 805 biópsias.

Os atendimentos são realizados no ambulatório da Maternidade Cândido Mariano, nas manhãs e tardes de sextas-feiras. Todas as mulheres serão atendidas por meio do Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria Municipal de Saúde da Capital.