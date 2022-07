Preso na máxima da Capital, acusado de matar Marielle Franco é alvo de nova operação

Nesta quinta-feira (14), a Polícia Federal deflagrou a Operação Conexão Miami, com objetivo de cumprir mandado de prisão preventiva em desfavor de Ronnie Lessa, denunciado por contrabando de componentes de armas de fogo. Lessa atualmente está custodiado na Penitenciária Federal de Segurança Máxima, em Campo Grande.

O preso é acusado de ter enviado, pelo menos, dez remessas contendo diversas peças de arma de fogo da Flórida, nos EUA, para a cidade de Rio de Janeiro. As peças eram usadas para montagem de armas e posterior abastecimento da criminalidade do Rio, em especial de integrantes de grupo de extermínio.

A investigação aponta que as referidas remessas foram realizadas em um período de 20 meses, entre 2017 e 2018, sendo que, pelo menos três delas contaram com o auxílio da filha do alvo, residente na Flórida, EUA, também indiciada no inquérito.

Ronnie Lessa foi preso em março de 2019 e, desde dezembro de 2020, veio para Campo Grande, transferido do Rio do Janeiro. O ex-PM é acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, juntamente com o também ex-policial Élcio de Queiroz.

Além dos EUA, a investigação demonstrou que o denunciado importava ilegalmente peças da Nova Zelândia e da Ásia.