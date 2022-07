Cirurgiã tem boas opções e técnicas seguras para o tratamento de varizes em Campo Grande

A Dra. Marília Lomonaco Galhardo, cirurgiã vascular que atua em Campo Grande, é referência quando o assunto são varizes. A profissional une o atendimento próximo e humanizado a alta tecnologia, proporcionando um acompanhamento confortável, efetivo e, acima de tudo, seguro.

Varizes são uma doença crônica, mais predominante no sexo feminino e que tem como fatores a hereditariedade, sedentarismo, obesidade, gravidez, alterações hormonais e o envelhecimento.

Mesmo crônica, possui boas opções de tratamento. Com a evolução da cirurgia vascular o diagnóstico é muito mais preciso e facilitado, permitindo o tratamento personalizado e com resultados mais duradouros.

Em avaliação clínica realizadsa em conultório, a médica utiliza como ferramenta o Vein Viwer, aparelho de realidade aumentada que permite observar as veias abaixo da pele, e o USG com doppler, que permite analisar as veias mais profundas. Partindo desta avaliação inicial é possível saber qual tipo de variz o paciente possui, sua profundidade e quais os melhores tratamentos.

Em seu consultório, Dra. Marília realiza todas as técnicas para tratamento das varizes, sendo este personalizado para cada paciente, de acordo com a doença apresentada. Laser transdérmico, laser endovenoso, aplicações convencionais e com espuma densa são algumas das possibilidades.

Segundo a cirurgiã, em torno de 85% dos pacientes que chegam até ela podem ser tratados em consultório, sem necessidade de cirurgia ou repouso. Quando existe a indicação de intervenção cirúrgica, esta é realizada de forma minimamente invasiva através do laser endovenoso, propiciando ao paciente retorno quase imediato às atividades diárias, além de um pós-operatório confortável e sem dor.

Varizes é uma doença que não tem cura, mas que pode ser controlada através dos procedimentos. Novos quadros vão surgindo ao longo da vida, tornando fundamental manter hábitos saudáveis, além do devido acompanhamento médico.

Com informações da assessoria