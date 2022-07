Encapuzados tentam matar a facadas morador de Três Lagoas

Criminosos invadiram uma residência na noite desta quarta-feira (13), no bairro São Jorge, em Três Lagoas. Eles estavam encapuzados e tentaram matar a facadas o morador, de 42 anos.

O homem chegou a sofrer uma facada, assim como foi espancado com soco e chutes pelos indivíduos. Conforme relatado pela vítima, ela mora de favor no local para cuidar da obra e materiais de construção.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram chamados no local, pois havia um homem no interior que havia tomado facadas. A denúncia também relatou que existia muito sangue no local.

A casa estava trancada, portanto, com ajuda do Corpo de Bombeiros, os policiais conseguiram quebrar o cadeado e entrar na casa.

Após entrarem, o Corpo de Bombeiros prestou socorro e o levou até o Hospital Auxiliadora. Questionado, ele disse não saber o motivo das agressões.

O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas e será investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.