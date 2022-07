Inscrições para o Festival Estudantil da Canção de Corumbá já estão abertas

O FECC 2022 (Festival Estudantil da Canção de Corumbá), município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande, acontece nos dias 25 e 26 de agosto no Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros. A disputa será dividida em cinco categorias: Infantil (7 a 11 anos); Juvenil (12 a 17 anos); Adulto (a partir de 18 anos); Especial (a partir de 07 anos e somente para alunos (as) com deficiência); e a categoria Profissionais de Educação.

O inscrito poderá concorrer em apenas uma categoria. O FECC 2022 será dividido em três etapas, sendo uma Seletiva Interna, uma Seletiva Eliminatória e os Ensaios Preparatórios para o Festival. Este último ocorre desde a fase eliminatória, totalizando 10 dias de ensaio. É obrigatória a participação dos candidatos (as) em todas as etapas do Festival Estudantil da Canção de Corumbá.

As inscrições são totalmente gratuitas e deverão ser feitas até o dia 05 de agosto. As fichas, devidamente preenchidas e acompanhadas de dispositivo de armazenamento eletrônico (pen drive) contendo a versão da música constante na ficha de inscrição, deverão ser protocoladas diretamente na Secretaria Municipal de Educação, na Rua América, nº 899 – Centro, das 7h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

A Unidade de Ensino deverá encaminhar um único pen drive contendo a versão das músicas a serem apresentadas por todos os candidatos da instituição. A fase eliminatória será realizada entre os dias 15 e 18 de agosto no Poliesportivo, sempre no período vespertino. As apresentações serão avaliadas por corpo de jurados composto por pessoas de renome junto ao meio artístico local e regional, que vão avaliar dois quesitos: afinação e interpretação.

No dia 19 de agosto será divulgada a relação dos classificados para se apresentar no Festival, no site e nas plataformas das redes sociais oficiais. No dia 24 será realizado o ensaio geral, das 15h às 20 horas, no Poliesportivo, com horários e ordem definidos pelo Comitê de Gestão, os quais também serão publicados no site oficial da Prefeitura Municipal de Corumbá.

Torcidas

Será disponibilizado o número máximo de participação para até 10 torcidas organizadas para o FECC 2022. O critério de seleção para participação das torcidas, no caso de mais de 10 unidades solicitantes, será de ordem de recebimento da inscrição. As Unidades de Ensino poderão inscrever apenas uma torcida organizada, com no mínimo de 50 e máximo de 80 integrantes. As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 4 de julho a 8 de agosto de 2022, das 8h às 16h30min na Secretaria Municipal de Educação.

Com informações de Prefeitura de Corumbá

