Presidente interino da FFMS, enfrentará julgamento no TJD-MS

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS), Patrick Hernands, marcou para terça-feira (11), às 18h, o julgamento de Estevão Petrallás, atual presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). O julgamento, que será o último na pauta do dia, acontecerá de forma híbrida no Plenário Edroim, na Câmara Municipal de Campo Grande.

O Esporte Clube Comercial denunciou Petrallás à Procuradoria-Geral Desportiva, alegando que ele não deveria ter sido indicado para o cargo devido a irregularidades em sua gestão na Liga de Futebol Profissional de Mato Grosso do Sul. As acusações incluem a falta de prestação de contas de um convênio com a Fundesporte, resultando em uma cobrança de R$ 40.878,97, que atualmente está em cerca de R$ 117 mil. A cobrança foi judicialmente confirmada após Petrallás não se manifestar.

A Procuradoria-Geral Desportiva aceitou a denúncia na última semana, considerando que as alegações justificam um julgamento pelo TJD-MS. Segundo o procurador-geral Adilson Viegas, Petrallás violou a Lei Geral do Esporte (Lei Federal 14.597/2023) e os estatutos da FFMS. A Procuradoria alega que Petrallás estaria inelegível e impedido de exercer o cargo na FFMS. Na medida encaminhada ao TJD-MS, o procurador pediu que Petrallás fosse declarado inelegível e que o Tribunal indicasse outro presidente interino para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na sexta-feira (7), Petrallás obteve uma vitória significativa ao ter seu nome confirmado para seguir como presidente interino da FFMS. Durante a assembleia geral, ele conseguiu 25 votos favoráveis e quatro contrários. Além disso, foi definido que sua gestão interina será acompanhada por um grupo de presidentes que fiscalizarão seus trabalhos. O grupo de fiscalização é composto por André Baird (Costa Rica), Iliê Vidal (Águia Negra), Bosco Delgado (Corumbaense), Gilmar Ribeiro (Portuguesa), e Ítalo Milhomen representando o futebol amador.

Antes do julgamento de Petrallás, o TJD-MS julgará três processos envolvendo clubes que disputam o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13. Esses casos serão tratados antes do processo de Petrallás na sessão de julgamento e instrução.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: