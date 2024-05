Procurador de Justiça Desportiva solicita afastamento do presidente da Federação de Futebol de MS

O procurador de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul, Wilson Pedro dos Anjos, apresentou um pedido de afastamento do presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e solicitou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nomeie um interventor para assumir o comando interinamente. A solicitação foi feita ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul, que deve acionar a CBF.

A liminar está fundamentada no fato de que Francisco Cezário de Oliveira, presidente da FFMS, junto com grande parte da diretoria, está preso em decorrência da operação “Cartão Vermelho” do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). Esta situação, na prática, deixa a federação sem liderança.

“Ademais, o receio de dano irreparável é concreto, porquanto a falta de um interventor, com a declaração de vacância do cargo, impede a normalidade e continuidade das atividades administrativas e institucionais da Entidade, mormente encontrando-se em andamento competição desportiva (Sub 13) e na iminência de iniciar outras (Sub 20 e Série B), bem como atingindo sobremaneira a segurança e a confiabilidade dos patrocinadores e da sociedade em geral na realização dos campeonatos e na gerência de seus negócios desportivos”, diz trecho da fundamentação apresentada por Wilson Pedro dos Anjos.

O documento destaca ainda que, apesar de preso, Cezário ainda é, estatutária e juridicamente, o representante legal da entidade. “Não obstante ter sido afastado do cargo, ainda se encontra como presidente da FFMS, estatutária e juridicamente, mormente porque a prisão então decretada foi na forma preventiva, estando a Entidade totalmente acéfala, sem presidente, para proceder às atividades inerentes”.

A intervenção solicitada tem por objetivo garantir a continuidade das atividades da FFMS e preservar a integridade e confiança nos campeonatos em andamento e iminentes. A falta de liderança compromete não apenas a administração dos torneios, mas também a segurança e a confiabilidade dos patrocinadores e da sociedade em geral.

A decisão agora está nas mãos do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul, que deve avaliar o pedido e, caso o acolha, acionar a CBF para a nomeação de um interventor. A medida é vista como necessária para assegurar o funcionamento normal da FFMS e a realização adequada dos campeonatos estaduais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: