Mulher é baleada em briga de trânsito

Na noite do último domingo (09), uma técnica de enfermagem do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi baleada, após um desentendimento com homens que praticavam racha. O caso aconteceu no Jardim Tarumã. A mulher estava dentro do veículo do filho, sem envolvimento com o racha, e foi socorrida em estado grave.

Conforme o registro policial , a vítima, condutor de um Sandero, contou que estava acompanhado da família a mãe, a esposa dele e os quatro filhos pequenos. Ele seguia pela Avenida Marinha e no cruzamento com a Rua da Península, percebeu que dois veículos praticavam racha, sendo um Audi e um Asta.

O condutor do Sandero evitou um acidente ao desviar dos dois veículos e parou próximo à Avenida Gunter Hans para aguardar no cruzamento. Entretanto, o Audi colidiu na traseira do Sandero. Os ocupantes dos veículos envolvidos em um racha desembarcaram e confrontaram a família no carro.

O motorista do Astra agrediu verbalmente o condutor do Sandero, enquanto o condutor do Audi ameaçou-os com uma arma. Um disparo acidental atingiu a mãe, que segurava seu neto de 5 meses no banco traseiro. Ela foi levada em estado grave para a Santa Casa, enquanto os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia.

Conforme divulgado pela Polícia Civil o motorista do Astra foi localizado, mas o do Audi não. O veículo Audi e a pistola também não foram localizados.

Matéria atualizada ás 12:15 para atualização de informações

