Homem é preso após agredir ex e ameaçar a própria filha de 6 meses

No sábado (08), Um homem, de 29 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão, depois de agredir a ex-mulher e ainda ameaçar a filha do casal, de 6 meses. O caso foi registrado em Rio Brilhante.

De acordo com a polícia, na noite do dia 3 de junho o autor foi até a casa da ex- companheira e a agrediu fisicamente. O mesmo chegou a ameaçar arrancar a cabeça da própria filha, de 6 meses.

A mulher registrou ocorrência na delegacia e depois foi constatado que ele havia mandado de prisão em aberto, por isso foram realizadas as investigações que resultaram na captura do autor.

