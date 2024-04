Curso de fotografia para celular no MIS abre nova turma com 20 vagas

Foi aberta uma turma para o “Curso de Fotografia: Celular Intermediário” para pessoas a partir de 12 anos. As inscrições são on-line e as vagas limitadas a 20 pessoas. As aulas acontecem nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2024 no MIS (Museu da Imagem e do Som) das 14h às 17h.

Para se inscrever os interessados devem acessar esse formulário e preencher as informações a partir de sexta-feira (5) às 10h. O curso é ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe, que foi professor na Anhanguera e atualmente coordenador do Museu da Imagem e do Som.

O curso tem como objetivo introduzir os participantes nas convenções sobre uso dos recursos avançados de celulares para a fotografia. O conteúdo explora os conceitos de profundidade de campo, velocidade de abertura, valor de exposição e representação do movimento usando a câmera do celular como ferramenta. Conceito de diafragma e representação da profundidade de campo, controle do obturador para representação do movimento, noções de fotometria e compensação de exposição. Serão oferecidas 20 vagas presenciais gratuitas.

O MIS fica localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andarOs inscritos deverão trazer celular smartphone com o aplicativo Open Câmera (Android) ou Instamatic (Iphone).

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 3316-9178 ou pelo e-mail [email protected].

