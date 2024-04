Aposta na Capital acerta quina e Mega-Sena acumula R$ 17,5 milhões; confira números

Enquanto o prêmio principal acumula em R$ 14 milhões, uma aposta feita em Campo Grande ganhou um prêmio de R$ 17.344,12 ao acertar cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 2.708 da Mega-Sena na quinta-feira (4). Os números 10, 11, 12, 19, 23 e 28 foram os selecionados.

Segundo o rateio anunciado pela Caixa Econômica Federal, o apostador de Campo Grande optou por uma aposta simples, feita em um único bilhete eletrônico da estatal. Ele terá a possibilidade de retirar o prêmio assim que o próximo dia útil chegar, desde que apresente o bilhete original em qualquer agência bancária.

Já no resto do país, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.708 da Mega-Sena. Ao todo a quina teve 126 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 17.344,12. Outras 5.990 apostas fizeram a quadra, e irão ganhar um prêmio de R$ 521,19 cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

