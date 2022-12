Coxim anuncia chegada de técnico e de onze atletas para o campeonato estadual

A equipe do Coxim Atlético Clube vem se movimentando para a temporada de 2023. O Jaú do norte de Mato Grosso do Sul, anunciou na tarde de ontem (19), o nome de Ederson Araújo, como técnico da equipe para o campeonato sul-mato-grossense.

Conforme informações da página Arquibancada MS, Ederson é conhecido como “Guardiola do futebol amador”, devido aos títulos conquistados pelos clubes do futebol amador. Ele conquistou taças pela equipe de Guarulhos (SP) no início de sua carreira. Como técnico profissional, ele passou pelo Atibaia (SP) no interior paulista, São Paulo (PB), Atlético (PB) e Campinense (PB), no futebol paraibano.

Além deles, o clube anunciou também a chegada de onze atletas. Os jogadores contratados pelo Coxim Atlético Clube são: Rondineli (ex-Novo e Operário), José Valdomiro e Gilson, os laterais-direito; Teló e Morais, os laterais-esquerdo Matheus Souza e Rodolfo (ex-Urso), o zagueiro Alan Vinícius, o volante Maicon, o meia colombiano Jean Paul e o atacante Tales Eduardo.

As contratações para o campeonato sul-mato-grossense de 2023 são os primeiros atos da nova diretoria do Coxim. Ano passado, o clube passou por turbulências e polêmicas, após o envolvimento do antigo presidente, Marcelo Lucas Ribeiro, que foi condenado por envolvimento na manipulação de resultados no campeonato estadual de 2022.

