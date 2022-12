Após dormir com a mãe, bebê de seis meses morre ao cair da cama

Um bebê de seis meses morreu após cair da cama, na madrugada de hoje (20), em Jardim, a 235 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a criança dormia junto com a mãe.

Conforme informações do site Jardim MS News, a mulher dormia com a bebe em uma cama box, quando a criança caiu ao chão. Desesperada, a mulher acionou o Corpo de Bombeiros, que realizou o resgate e os primeiros atendimentos. A criança foi encaminhada ao Hospital da Vida, mas chegou sem vida à unidade de saúde.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso será investigado.

