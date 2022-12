A cinco dias para o Natal, campo-grandenses irão gastar mais nas compras este ano

Nos últimos dias para o Natal, o comércio segue com boas perspectivas este ano. De acordo com levantamento da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), 77% dos empresários entrevistados esperam vender mais neste período. Mas os campo-grandenses seguem receosos nos gastos de fim de ano .

Segundo pesquisa da Fecomércio (Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul) e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o número de pessoas que irão às compras em Campo Grande saltou de 34,60% em 2021 para 55,70% em 2022.

O número de comemorações também aumentou: no ano passado apenas 43,40% dos participantes da pesquisas iriam celebrar; já este ano o número subiu para 79,90%.

E parece que o campo-grandense resolveu ser mais mão aberta este ano: o gasto médio nas compras será de R$ 346,52 e nas comemorações será de R$ 249,42. E o ano novo também promete gastos, em torno de R$ 264,89 dos 68,90% que irão comemorar a virada de ano.

A maioria dos participantes da pesquisa irão comemorar em casa (66,80%) no natal e no ano novo (32,90%), principalmente com amigos e famíliares (48,10% no natal e 37,90% na virada).

Roupas, calçados e acessórios dominam as opções de presente com 68,80%. Já celulares, notebooks e eletrônicos são as últimas opções (3,20%); 9,00% responderam que não sabem o que comprar.

O pagamento à vista com desconto é o que mais chama a atenção dos consumidores, sendo que 61,10% indicaram preferência nesse tipo de compra. Já 62% responderam que o preço do produto é o fator mais importante para escolher o item. Já 38,90% disseram que usarão o parcelamento também.

