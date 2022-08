Preço do café volta a encarecer e se aproxima dos R$ 22 na Capital

A variação apresentada no produto é de 41,90%

O queridinho do brasileiro, o café, tem encarecido cada vez mais nas prateleiras dos supermercados de Campo Grande, com o valor do pacote de 500 gramas já se aproximando dos R$ 22. A informação faz parte da pesquisa semanal feita pelo jornal O Estado, comparando 28 itens, em seis estabelecimentos.

O maior preço foi encontrado no supermercado Nunes, onde o pacote da marca Três Corações custa R$ 21,98, enquanto no Assaí é vendido por R$ 15,49 (41,90%). O valor médio calculado para o produto é de R$ 17,38.

O arroz tipo 1, de 5 quilos, teve custo médio de R$ 17,78, sendo vendido entre R$ 15,89 e R$ 24,99 (57,26%). O feijão, de 1 quilo, obteve diferença de 23,11%, sendo vendido de R$ 6,49 a R$ 7,99.

O óleo de soja teve variação de 40,58% e preço médio de R$ 7,92. No Atacadão está por R$ 6,75 e no Pão de Açúcar por R$ 9,49. O leite integral Italac, de 1 litro, registrou variação de 31,63%. O produto é vendido a R$ 5,69 no Atacadão e Fort Atacadista e por R$ 7,49 no Pão de Açúcar.

Ainda no setor de mercearia, o sal, da marca Cisne, de 1 kg, é comercializado a R$ 3,39 no Atacadão e Fort, enquanto no Nunes está por R$ 3,79. Neste caso, a variação é de 11,79%. O macarrão Dallas teve diferença de 47,34% nos preços, sendo vendido entre R$ 3,59 e R$ 5,29 nos estabelecimentos.

A dúzia de ovos variou 29,03%, sendo encontrado de R$ 6,89 a R$ 8,89. O preço médio calculado é de R$ 8,11.

O quilo do tomate teve diferença de 107,27% no preço, sendo comercializado entre R$ 2,89 a R$ 5,99. O quilo da batata também apresentou variação expressiva, de 118,15%, sendo vendido por R$ 2,59 no Fort e R$ 5,65 no Pires.

O frango congelado registrou diferença de 30,06% com valor médio de R$ 11,08. No Pires, o quilo é vendido por R$ 9,98, no Nunes o mesmo produto sai por R$ 12,98. Já o coxão mole, em média, está sendo vendido por R$ 39,69. O corte custa de R$ 36,50 a R$ 44,98 (11,39%).

Higiene e limpeza

A unidade do sabonete Lux, teve variação de 75%, enquanto no Assaí é vendido a R$ 2,28 no Nunes sai por R$ 3,99. O preço médio do produto é de R$ 2,76.

O papel higiênico, de marca Neve, custa R$ 19,90 no Fort Atacadista, e no Pires sai por R$ 25,99. Os preços resultaram em uma variação de 30,59% e valor médio de R$ 22,80. Acesse também: Procon organiza semana para população negociar pendências de água e energia

[Texto: Taynara Menezes, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]