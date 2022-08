Corinthians x Palmeiras movimenta a rodada o Brasileirão neste sábado; confira prováveis escalações

Corinthians e Palmeiras se enfrentam hoje (13), na Neo Química Arena, pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico paulista promete agitar o Brasileirão. Além de toda a emoção do derby, a partida ganha camadas especiais quando coloca frente a frente líder e vice líder do campeonato.

Como chegam Corinthians e Palmeiras

Mesmo 2º colocado da competição, o Corinthians chega pressionado no clássico. Eliminado nas quartas de final da Libertadores e precisando reverter um 2 a 0 na Copa do Brasil, o Timão quer se manter na cola do Palmeiras. Uma derrota neste sábado faria a diferença para o rival, líder do Brasileirão, aumentar para nove pontos. Vitória, porém, reduziria a distância para apenas três.

Do outro lado, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira vem de uma noite mágica na Libertadores, com a classificação contra o Atlético-MG para a semifinal do torneio continental. Após o 0 a 0 no tempo normal, o Verdão se deu melhor nas penalidades máximas para delírio de um Allianz Parque lotado. Além disso, a equipe desponta na liderança do Brasileiro e é o principal postulante ao título.

Na última rodada do Brasileiro, o Palmeiras bateu o Goiás por 3 a 0 com gols de Mayke, Raphael Veiga e Atuesta, no Allianz Parque. A última derrota do Alviverde pela competição nacional foi no dia 2 de julho, contra o Athletico-PR, por 2 a 0.

Primeiro encontro de Abel com a torcida corintiana em Itaquera

Será o primeiro Derby em Itaquera nesta temporada. Nos outros dois clássicos, disputados com mando palmeirense, quem se deu melhor foi o Verdão, com duas vitórias, por 2 a 1 e 3 a 0. Desta vez, porém, será a oportunidade de Vítor Pereira ver a torcida 100% alvinegra contra seu principal rival.

Por outro lado, Abel Ferreira também deve ver a Neo Química Arena lotada pela primeira vez. Desde que chegou ao Alviverde, o treinador visitou o estádio em três oportunidades, com uma vitória para o Palmeiras, um empate e um triunfo do Corinthians. Em todas as ocasiões, não havia torcida em Itaquera por conta da pandemia da covid-19.

Transmissão

Premiere (para todo o Brasil) com narração de Milton Leite e comentários de Maurício Noriega, Ricardinho e Sandro Meira Ricc.

Prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras

Corinthians

Já sem Willian, que rescindiu com o Timão, Vítor Pereira tem quase todo o elenco à disposição, mas também pensa na decisão pela Copa do Brasil na próxima semana, contra o Atlético-GO. Com isso, o treinador português deve mexer na escalação para o clássico. Na defesa, Bruno Méndez deixou uma impressão melhor contra o Flamengo e pode seguir no time, que também pode ter dupla formada por Balbuena e Gil.

Provável time: Cássio; Fagner, Bruno Méndez (Balbuena), Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Roni (Du Queiroz), Cantillo e Renato Augusto (Giuliano); Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Palmeiras

Para o Derby, Abel não terá problemas com jogadores suspensos. Além disso, o único atleta que está no departamento médico é o volante Jailson, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito.

Apesar de ter quase todo o grupo à disposição, não está descartado que o técnico bicampeão da Libertadores faça alterações no time, tendo em vista o desgaste que a classificação contra o Galo gerou.

Provável time: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e López.

