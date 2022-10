Prazo para restituição de créditos da Flexpark encerra hoje

O prazo para solicitar a devolução de créditos retidos na Flexpark encerra nesta quinta-feira (20), a restituição foi iniciada em junho após determinação do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), que estabelece a devolução a todos os consumidores que pagaram tarifa e não fizeram uso.

Conforme a empresa até o momento mais de 10 mil pessoas já passaram pelo local em busca do valor restante no aplicativo, o que corresponde a cerca de R$ 220 mil devolvido aos usuários.

O parquímetro para estacionar no centro da Capital deixou de ser cobrado em 23 de março após o encerramento do contrato com a Metro Park Administração Ltda. Com isso, o promotor de justiça titular da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, Luiz Eduardo Lemos de Almeida, firmou o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para garantir a devolução dos créditos de quem comprou antecipadamente.

Quem não fizer o pedido até hoje terá de aguardar a Flexpark divulgar procedimento online que ainda será definido. Já motoristas que não quiserem a restituição poderão usar os créditos com nova empresa que será contratada para a gestão dos estacionamentos da cidade.

Para receber o valor é necessário comparecer presencialmente na sede da Flexpark. Consumidores que perderem o prazo de restituição deverão aguardar a divulgação do procedimento online que ainda será definido pela empresa.

Motoristas que não quiserem solicitar a restituição poderão usar os créditos com nova empresa que será contratada para a gerir os estacionamentos da Capital.

Serviço:

A sede da Flexpark está localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2.083, sala 302 (comparecer com documento pessoal). O atendimento presencial é das 8h ao 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3325-0069.

Leia também: FlexPark devolveu R$ 220 mil para mais de 10 mil usuários

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.