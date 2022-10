FlexPark devolveu R$ 220 mil para mais de 10 mil usuários

Há poucos dias do fim do prazo para retirada do dinheiro colocado no aplicativo do FlexPark, empresa afirma que mais de 10 mil pessoas já passaram pelo local em busca do valor restante no aplicativo e já foram devolvidos cerca de R$ 220 mil aos usuários. O prazo termina na próxima quinta-feira (20) e para fazer a retirada é necessário ir até a sede da empresa, que está localizada na Rua Marechal Rondon, 2.083, portando um documento com foto.

O diretor da empresa FlexPark, Helion Porto, disse a O Estado que a procura pela devolução do dinheiro aumentou com o prazo chegando ao fim, mas destacou que as pessoas que perderem a data não serão prejudicadas.

“Aqueles que de fato optarem por não vir, também não perderão esses créditos, pois eles ficarão válidos para a próxima empresa de estacionamento rotativo que assumir. Seja a FlexPark, ou qualquer outra empresa que vier a ganhar a futura a licitação”, afirmou Helion.

A Prefeitura de Campo Grande encerrou o contrato com a empresa que era responsável pelos estacionamentos rotativos do centro da Capital, que deixaram de realizar a cobrança desde o dia 22 de março de 2022. Desde então aguarda-se uma nova licitação para a contratação de uma empresa para responsabilizar-se pelos estacionamentos.

Vagas rotativas

Após sete meses do fim do contrato, população apoia o retorno da cobrança, mas opiniões se dividem. Para o comerciante Luciano Rodrigues, 46 anos, a falta de cobrança gerou prejuízo.

“Antes a gente pagava e estacionava, agora o pessoal chega de manhã e deixa o carro aqui, pra conseguir vaga tem de dar umas quatro voltas na quadra, nessa questão eu sinto falta”, disse.

Em contrapartida, a médica-veterinária Marisa Brandão, 43 anos, disse que pretende receber a devolução do dinheiro. “Antes a gente precisava pagar, mas, pelo menos, tinha a vaga, agora não se encontra. Eu preferia pagar e ter onde estacionar do que ter de ficar dando voltas”, disse Marisa.

