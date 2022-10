Tomada por chamas, cúpula de mesquita na Indonésia é destruída

Localizada em Koja, distrito no norte da Indonésia, a mesquita do Centro Islâmico de Jacarta, foi tomada de chamas nesta quarta-feira (19). Os danos causados pelo incêndio foi crítico, chegando a motivar a queda do domo do edifício.

Os primeiros relatos sobre o incêndio começaram a surgir por volta das 15h (5h em Brasília), quando os vídeos das chamas começaram a circular pelas redes sociais. Nas imagens é possível observar uma imensa coluna de fumaça escura enquanto o fogo consumia a estrutura da cúpula localizada no terceiro andar do edifício, que após alguns segundos desaba.

Segundo o jornal local Jakarta Globe, o edifício estava passando por reformas e o número de funcionários no momento do incêndio era menor que o normal. Bombeiros chegaram ao local pouco depois e conseguiram conter as chamas.

De acordo com a polícia disse, não houve feridos. A dimensão dos danos ao Centro Islâmico de Jacarta ainda não foi estimada e a causa do incêndio está sendo investigada pelas autoridades.

O templo e o complexo são coordenados pelo Centro de Desenvolvimento de Estudos Islâmicos de Jacarta, que promove eventos e atividades religiosas na Indonésia, onde muçulmanos representam 90% da população.

A circulating video of a fire that broke out in the Grand Mosque of the Islamic Center in the Indonesian capital, #Jakarta, which led to the collapse of its dome.#Indonesia pic.twitter.com/2Z30nmcbuj — خالد اسكيف (@khalediskef) October 19, 2022

