PF combate contrabando de cigarros e agrotóxicos em MS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20/10), a Operação Terra Envenenada, com o objetivo de desarticular organização criminosa que vinha atuando na importação, transporte e comercialização de cigarros e agrotóxicos contrabandeados em todo país. As ações ocorreram na cidade de Mundo Novo, a 469 km de Campo Grande. Ela também ocorre em outros estados do país.

Foram mobilizados cerca de 200 Policiais Federais para o cumprimento de 58 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra/PR, sendo 34 de busca e apreensão e 24 de prisão preventiva.

A investigação durou aproximadamente sete meses, tendo a Polícia Federal conseguido identificar que um número expressivo de carregamentos de cigarros e agrotóxicos ilegalmente importados estavam vinculados com as atividades da organização.

Dinâmica

O grupo se dividia em três camadas: a primeira, baseada em Terra Roxa/PR, onde residiam os principais líderes e integrantes operacionais, responsáveis por trazer para o Brasil o agrotóxico, pelo Rio Paraná, e armazená-los em chácaras e sítios da região. O segundo grupo era composto por indivíduos que estavam mais próximos da fronteira. Eles eram responsáveis por prospectar a demanda e promover o transporte e segurança dos cigarros e agrotóxicos.

Já um terceiro grupo era composto basicamente por empresas agropecuárias, que adquiriam os defensivos dos contrabandistas para revenda.

As atividades delituosas promoveram forte enriquecimento dos integrantes, permitindo a compra de imóveis, automóveis, dentre outros bens de alto valor

Os envolvidos deverão responder pela prática de contrabando, comércio e transporte de agrotóxicos em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente e participação em organização criminosa. Esses crimes possuem penas máximas que, somadas, podem ultrapassar 16 anos de prisão.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.