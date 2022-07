Policiais da DERF prendem suspeito de roubo após perseguição e disparos de tiros

A DERF (Delegacia Especializada de Roubo e Furtos) prenderam na tarde desta segunda-feira (18), o suspeito de roubo contra a residência do deputado Vander Loubet (PT) neste fim de semana. Antes da prisão, o suspeito foi alvo de tiros da polícia e um disparo atingiu o vidro de uma loja de decoração da rua Santa Quitéria, na região do bairro Iracy Coelho, em Campo Grande.

Segundo testemunhas, a polícia perseguia dois carros pela rua Águas da Prata e os suspeitos pararam certo momento no estacionamento da loja, quando os policiais dispararam atingiram o vidro do estabelecimento. A perseguição continuou e o suspeito foi preso na rua de trás do local, na rua Imbituva.

De acordo o dono da loja de decoração, Marcio Francisco dos Reis, 43, ele estava no local junto com a filha e uma funcionária. Ele conta que a filha, de 18 anos, estava próxima ao vidro que foi estilhaçado pelo tiro, mas ela está bem e em casa.

Com informações dos repórteres Willian Leite e Marcos Malluf