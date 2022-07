Mulher perde R$ 60 mil após invasão de suas contas bancárias; veja como se proteger

Uma mulher de 40 anos, moradora de Dourados, perdeu cerca de R$ 60 mil reais após ser vítima de uma invasão em seus aplicativos de contas bancárias. A mulher percebeu o roubo quando notou no aplicativo que haviam sido feitas transações bancárias do Banco do Brasil e Bradesco. Ações essas que não foram efetuadas por ela.

No total, haviam sido transferidos R$ 56 mil de uma conta e R$ 2,2 mil de outro banco. A maioria pelo sistema Pix.

Segundo a mulher, os aplicativos não notificaram sobre as movimentações e ela só foi perceber depois de realizar uma averiguação em suas contas bancárias. A vítima busca com o banco recuperar o valor perdido.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como “invasão de dispositivo informático”.

Como se proteger

WhatsApp fake e outros apps modificados, como o da Caixa, têm sido meios populares para a aplicação de golpes na Internet. Utilizando brechas de segurança, criminosos infiltram softwares quase idênticos aos oficiais em lojas como Google Play e App Store, o que pode confundir usuários na hora do download e facilitar o acesso a dados pessoais.

De acordo com relatório divulgado pela empresa de cibersegurança PSafe no último dia 18, mais de 2 milhões de tentativas de fraudes através de aplicativos falsos ocorreram no Brasil este ano, entre janeiro e abril.

Para se proteger contra esses crimes, algumas medidas podem ser tomadas. Confira, abaixo, quais são essas precauções.

Instale uma solução extra de proteção que identifica se um app é malicioso e o bloqueia antes da instalação; Caso esteja em dúvida sobre um app, entre no site da empresa e procure pelo encaminhamento para a Play Store ou App Store na página e faça o download através do link disponibilizado; Sempre vá em “Sobre este app” na loja virtual para verificar algumas informações. Em geral, serviços ilegítimos são recentes e podem conter erros na digitação da descrição; Fique atento a aplicativos que pedem permissões no aparelho que não condizem com os serviços ofertados. Por exemplo, um gravador de voz dificilmente precisará ter acesso à câmera do usuário. Caso haja solicitações em excesso, também desconfie; Nunca clicar em URLs de fontes desconhecidas ou suspeitas;

