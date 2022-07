Casa do deputado Vander Loubet é invadida e roubada

A casa do deputado federal Vander Loubet, do PT, foi invadida e roubada na madrugada deste sábado (16), na Rua São Remo, na Vila Vilas Boas. O político e a esposa moravam na residência há cerca de duas semanas.

Segundo a assessoria do deputado, Vander e a esposa estão cumprindo agenda política no interior de Mato Grosso do Sul. No momento da invasão não havia ninguém na casa, segundo o filho do deputado que é vizinho do pai.

Um homem, que mora próximo a casa, estava passando no local e percebeu algo estranho quando notou que o portão estava aberto. Além disso, havia um tênis jogado na calçada e sinais de arrombamento. A partir disso, o homem entrou em contato com a família para alertar sobre a invasão.

O genro de Vander Loubet foi até a casa invadida, constatou a invasão e acionou a polícia. Perícia Técnica, Polícias Militar e Civil foram encaminhadas para o local.

Foram levados uma televisão, celular e roupas. A Polícia Civil investiga o caso, em Campo Grande.

