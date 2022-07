Caminhão que estava em evento derruba muro de casa e deixa R$ 50 mil de prejuízo

A tarde do último domingo (17) tranquila na casa da família do Raulindo dos Santos, foi interrompida após um caminhão invadir os fundos e derrubando o muro do imóvel localizado na Rua dos Ferroviários, no bairro Cabreúva, em Campo Grande. Por pouco, ninguém ficou ferido.

De acordo com Raulindo, o estrago causado pelo caminhão resultou em um prejuízo de R$ 50 mil. Mas o dono da empresa do caminhão se prontificou a arcar com os danos materiais sem entrar na justiça.

O caminhão era de uma empresa que foi contratada para a realização do 1º Arraial Cultural dos Povos de Terreiro realizado no Armazém Cultural que, mesmo com o imprevisto, a festa durou até 22h.

Além do muro, mesa, cadeiras e ventiladores, o caminhão também estragou a televisão dos moradores, que haviam comprado há uma semana.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf