Polícia de MS e MT prendem distribuidor interestadual de drogas na Capital

O trabalho entre a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) de MS e a DRE (Delegacia de Repressão a Narcóticos) de MT, durante a operação “Mato Seco” realizada nesta terça-feira (25), resultou no cumprimento de seis mandados de prisão e busca e apreensão nos dois estados. Um homem, de 40 anos, foi preso em flagrante no bairro Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande.

Conforme o delegado-adjunto da Denar, Roberto Guimarães, a investigação foi iniciada em Cuiabá, em fevereiro deste ano, quando foi preso um cidadão por tráfico de drogas, e que, o entorpecente que o suspeito portava foram enviadas de Campo Grande.

Sobre a prisão em Campo Grande, o Delegado Hoffman D’ávila explica que, após a troca de informações entre as polícias judiciárias dos dois estados, sobre um suposto distribuidor de drogas no bairro Dom Antônio, o alvo foi identificado com base nas descrições.

Segundo Hoffman, inicialmente nada de ilícito foi encontrado na casa do suspeito, porém, no terreno ao lado os policiais se depararam com a quantidade de droga apreendida, enterrada.

No endereço, foram apreendidas 256 g de maconha e 522 g de cocaína. “Pode parecer pouco, mas não é. Esses entorpecentes são divididos em pequenas porções para comercialização.”

O sujeito preso se trata de uma pessoa importante e responsável pela distribuição de droga pela região, principalmente em relação ao tráfico de drogas em MS e MT.

Rota da maconha

Juliana Palhares, delegada-titular da DRE de Cuiabá, conta que a partir da prisão de fevereiro, a investigação prosseguiu e algumas pessoas envolvidas na rota da maconha, que sai especialmente da fronteira de MS a tem o destino para o norte do Brasil, foram identificadas.

No total foram simultaneamente apreendidas, 15 kg de drogas, em Campo Grande e na cidade de Aripuanã (MT). “As investigações terão continuidade e possivelmente com ramificações ao estado do Pará, provável destino das drogas.”

Resultado da ação conjunta, também foi preso um homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável com mais de 14 anos de condenação. Portanto, este não tem envolvimento com a operação de tráfico de drogas. Acesse também: Detran abre série de leilões eletrônicos de veículos apreendidos em MS

Com informações do repórter Marcos Maluf