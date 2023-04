Ginastas de todo o mundo disputam a Taça do Mundo de Ginática Rítmica em Portimão

A Ginástica Rítmica volta a Portimão, que mais uma vez será o epicentro mundial do esporte. Entre os dias 5 a 7 de maio, o evento ocorrerá no Portimão Arena, que está sendo preparado para alojar a 30ª edição do Torneio Internacional de Portimão e uma das etapas do circuito global de Taças do Mundo de Ginástica Rítmica. Esta competição está sendo organizada pela Federação de Ginástica de Portugal e pela Câmara Municipal de Portimão.

As atrações principais da modalidade são as atletas Stiliana Nikolova da Bulgária, atual campeã da penúltima etapa da copa do mundo de Ginástica Rítmica, e a italiana Sofia Raffaeli, vice-campeã do mundo. Nos conjuntos, as búlgaras e italianas também seguem na briga pela medalha de ouro, sendo as favoritas ao pódio.

Entre as apresentações das ginastas de todo o mundo, as atletas brasileiras Barbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre estarão competindo para levar a, então, inédita medalha de ouro para o Brasil. O conjunto brasileiro também estará na disputa para o pódio. Em 2022, o grupo participou da mesma competição comandado pela treinadora Camila Ferezin, disputando duas finais e ficou com a medalha de bronze na série mista, alcançando a nota de 28.650, ficando atrás apenas de duas medalhistas olímpicas em Tóquio: Itália (32.450) e Bulgária (29.850), e à frente de potências como China, Japão e Ucrânia.

Horários

Confira a tabela de horários para as classificatórias e finais do campeonato:

5 de maio (Sexta-Feira)

10:30 – 11:50: Qualificações individuais: (Grupo A) Arco e Bola

12:00 – 13:25: Qualificações individuais: (Grupo B) Arco e Bola

13:25 – 15:00: Intervalo

15:00 – 16:30: Qualificações individuais: (Grupo C) Arco e Bola

16:40 – 18:05: Qualificações individuais: (Grupo D) Arco e Bola

18:05 – 18:20: Intervalo

18:20 – 18:50: Cerimônia de Abertura

18:50 – 19:20: Qualificação Conjuntos (Grupo A): 5 Arcos

19:30 – 20:05: Qualificação Conjuntos (Grupo B): 5 Arcos

6 de maio (Sábado)

10:30 – 11:55: Qualificações individuais: (Grupo B) Maças e Fita

12:10 – 13:30: Qualificações individuais: (Grupo A) Maças e Fita

13:30 – 15:00: Intervalo

15:00 – 16:25: Qualificações individuais: (Grupo D) Maças e Fita

16:35 – 18:05: Qualificações individuais: (Grupo C) Maças e Fita

18:05 – 18:20: Cerimônias Protocolares Individuais: Concurso Geral

18:20 – 18:35: Intervalo

18:35 – 19:10: Qualificação Conjuntos (Grupo B): 3 Fitas e 2 Bolas

19:15 – 19:45: Qualificação Conjuntos (Grupo A): 3 Fitas e 2 Bolas

19:50 – 20:00: Cerimônias Protocolares Conjuntos: Concurso Geral

7 de maio (Domingo)

15:00 – 15:36: Finais Individuais: Arco

15:37 – 16:13: Finais Individuais: Bola

16:15 – 16:55: Finais Conjuntos: 5 Arcos

16:58 – 17:18: Cerimônias Protocolares Conjuntos e Individuais

17:20 – 17:56: Finais Individuais: Maças

17:57 – 18:33: Finais Individuais: Fitas

19:35 – 19:15: Finais Conjuntos: 3 Fitas e 2 Bolas

19:15 – 20:00: Cerimônias Protocolares Conjuntos e Individuais

19:35 – 20:00: Gala e Cerimônia de Encerramento

O campeonato será transmitido pela TV Ginástica (ginastica.tv) e todos os horários são referentes a Portimão – Portugal.

