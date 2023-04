Prefeito de Batayporã impõe reajuste abaixo das expectativa dos servidores

Foi realizada na segunda feira 24 /04 no plenário da Câmara Municipal de vereadores de Batayporã, sessão ordinária onde foi levado para votação o Projeto 007/2023 do Executivo Municipal que trata do reajuste salarial de 6% aos servidores públicos.

No primeiro momento o vereador professor Neto(UB) fez o uso da tribuna enfatizando que seu voto de protesto é contra o reajuste de 6% vindo do executivo. Neto falou da sua indignaçao com o exorbitante número de funcionários comissionados que o gestor municipal vem contratando, também frisou o inchaço da folha salarial que chega a 796 funcionários, onde toda semana vê no diário a contratação de mais um servidor comissionado, ou seja, cargo comissionado saindo pela janela. O vereador deixou bastante claro que o servidor efetivo e seletivo devem sim ser tratados de forma mais humana com prioridade em qualquer gestão pública que se preze.

Outro vereador que fez uso da palavra foi o professor Diego Ricardy, onde em seu discurso disse não ser contra o projeto, e sim não é a favor do reasjuste de só 6%, mesmo porque também é servidor público e membro da chapa do SiNSEMB( Sincato dos Servidores Municipais de Batayporã). Diego lembrou aos servidores público que lutaria até o final nesta causa e ficaria com o parecer ao lado dos servidores. Professor Diego finalizou dizendo que se os filiados e o Sindicato não estão satisfeitos, então ele também não está. Vale lembrar que Diego frisou o respeito aos demais vereadores que votaram a favor do reajuste, e que acredita que ainda esse ano o servidor público terá um reajuste melhor.

Votação

Votaram a favor do projeto os vereadores João Carlos(Podemos), Cícero Leite (MDB), Vanderlei do Onibus (PT), Henrique Bacatão (PSD) e João Paulo (Podemos). Votaram contra o valor proposto pelo executivo Vereadores Diego Ricardy (PTB), Professor Neto (UB), Maurício Ribeiro(MDB) e Dilsinho (MDB).

