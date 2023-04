Após denúncias sem resposta, sozinho, morador decide dar fim a mato alto no Paulo Coelho Machado

A situação insalubre em uma praça da rua Cabreúva, no bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande, fez com que um morador decidisse por conta própria, dar fim ao matagal que gerava preocupações e transtornos aos moradores.

Temendo pela segurança e bem estar da quem mora na região, Adriano Aparecido Ferreira, síndico de um condomínio localizado aos fundos da praça, entrou em contato com a central de atendimento ao cidadão para solicitar a limpeza do local, contudo, dias se passaram sem que houvesse devolutiva por parte da administração municipal.

O síndico relata que esperou cerca de 40 dias e, sem resposta da prefeitura, decidiu por conta própria pegar um roçadeira e iniciar o corte do matagal.

“Iniciei o trabalho de manutenção do local devido ao mato estar enorme e invadido o condomínio, lá também havia vários objetos acumulando água. Foram várias tentativas através do 156 e mais de 40 dias de espera”, disse Adriano.

Imagens encaminhadas pelo morador mostram que o mato alto havia encoberto o local, impossibilitado a população de passear pela praça, ou até mesmo usar os equipamentos da academia ao ar livre.

“Mesmo depois de duas emissoras de TV noticiando sobre o mato na praça da rua cabreúva, a prefeitura ainda não havia se manifestado sobre o caso, por isso tive mais uma vez que arregaçar as mangas e iniciar a manutenção”, explicou Adriano.

Além disso, no local haviam diversos objetos com água aparada o que colocava em risco a saúde dos moradores, tendo em vista a recente epidemia de dengue enfrentada pela Capital.

Adriano conta que somente após iniciar a poda do matagal, uma equipe da Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) compareceu ao local para realizar a limpeza, e desde então segue em contato com o morador para resolver o problema.

“O Sr Darci junto com a Sra Roberta da Sisep estão me dando um suporte, pois chegou até eles as reivindicações, e assim tomaram as providências necessárias para a execução do serviço”, ressaltou o morador.

