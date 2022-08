Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo marido

Uma denúncia levou ao resgate de uma mulher, de 39 anos, na tarde de ontem (16). Ela estava sendo mantida em cárcere privado há dias pelo marido, de 40 anos, em Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande.

O caso foi descoberto após uma denúncia feita à equipe da DAM (Delegacia da Mulher), que conseguiu realizar uma ligação ao telefone da vítima. Ao atender, a mulher pediu socorro, mas o autor escutou e após perceber ser a polícia, disse que a mataria. Os policiais foram até o endereço informado e encontraram o homem em um terreno baldio, ao lado de uma conveniência portando um facão.

Ao ser detido, ele informou aos policiais o lugar em que a vítima estava. Ao encontrarem a mulher, ela inicialmente negou ser a vítima, pois se sentiu coagida ao ver o marido. Porém, depois que ele foi retirado do ambiente, ela confirmou que a lesão em sua mão foi cometido pelo agressor, que tentou matá-la.

Aos agentes, ela afirmou estar sendo mantida em cárcere privado por vários dias, com o autor batendo e ameaçando-a constantemente.

Na residência foi localizado outro facão, utilizada pelo acusado na agressão e uma trouxinha de drogas na cama do homem.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil com a vítima.

Com informações de Diário Corumbaense

