Palmeiras vence Bragantino no Paulista e faz nona final com Abel

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na semifinal do Campeonato Paulista disputada no Allianz Parque, neste sábado (26), dia em que o treinador Abel Ferreira assinou a renovação do seu contrato com o clube.

Com o resultado, a equipe disputará a nona final sob o comando do técnico português, que conquistou até agora quatro títulos com o elenco alviverde. Das oito decisões até agora, Abel venceu duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana; perdeu uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil e um título do Campeonato Paulista.

O time alviverde, invicto e com a melhor campanha do Paulista deste ano, chega à decisão do campeonato pelo terceiro ano consecutivo. Na última temporada, o Palmeiras enfrentou o São Paulo na final, mas acabou derrotado pelo time então comandado por Hernán Crespo.

O clube começou a pavimentar a vitória logo nos primeiros lances da partida. Com pouco menos de dois minutos de jogo, Murilo abriu o placar para o Palmeiras depois de desvio de Gómez.

O Bragantino empatou aos 17 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Realpe após cobrança de falta, mas o Palmeiras voltou à dianteira antes do intervalo, com gol de Rony. Os visitantes colocaram pressão durante o segundo tempo, com lances perigosos, mas não conseguiram igualar o placar.

O clube de Bragança Paulista voltou à semifinal do Campeonato Paulista depois de 15 anos. Em 2007, o clube disputou a semifinal com o Santos e acabou eliminado.

A vitória do Palmeiras na semifinal deste ano coroa o anúncio da permanência do técnico Abel Ferreira no clube.

O São Paulo e o Corinthians se enfrentam neste domingo (27), no Morumbi, às 15h (horário de MS). O vencedor do clássico disputará o título do Paulista com o Palmeiras em duas partidas, de ida e de volta, que devem acontecer em 30 de março e 3 de abril.

Folhapress