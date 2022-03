Fernando Rufino é destaque da Copa Brasil de Paracanoagem no Parque das Nações Indígenas

Após dois dias de competição, chegou ao fim neste sábado (26) a Copa Brasil de Paracanoagem, realizada no lago do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. com grandes feras na água. O evento paradesportivo foi sediado pela primeira vez na região Centro-Oeste, com organização da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) junto à Federação Estadual (FCaMS) e com apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

A Copa contou com a presença de 48 atletas, vindos do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Foram disputadas provas em oito categorias: KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3, KLT1 e KLT2, nos gêneros feminino e masculino.

Uma das atrações do evento era o carismático Fernando Rufino, medalhista nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e bolsista do Governo do Estado, e ele não desapontou a plateia: sagrou-se campeão em duas provas, nos 200 metros das classes KL2 e VL2 (caiaque e canoa). Representando o Clube de Regatas de Aquidauana (CRA), o sul-mato-grossense, conhecido como “Cowboy de Aço”, fez o tempo de 52 s 540 no KL2, ficando quase dois segundos à frente de Igor Alex Tofalini, do Iate Clube de Londrina/PR (54 s 260). Quem garantiu a terceira colocação foi Luís Carlos Cardoso, representando a AFPSBC (Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo/SP), com a marca de 54 s 680.

“A torcida aqui foi gigante e as emoções chegaram a 100%, foi muito bom poder competir aqui em casa e ganhar duas medalhas de ouro. A organização do evento está de parabéns e eu saio com uma felicidade em dose dupla, pela vitória e por ter uma competição tão bonita aqui no meu Mato Grosso do Sul”, disse Rufino, natural de Eldorado (MS).

A torcida por Cowboy de Aço teve a presença de duas pessoas especiais: seu pai Roberto Rufino de Paulo e sua mãe Rosangela Oliveira de Paulo, ambos assistindo presencialmente uma prova do filho pela primeira vez. “Foi muito bacana. É bom ver o meu filho campeão de novo”, destaca Seu Roberto. “Ver ele ser campeão duas vezes foi muito emocionante”, diz a mãe.

Na disputa do VL3 masculino, Giovane Vieira de Paula (ICL de Londrina/PR) conquistou a medalha de ouro com o tempo de 51 s 180 no percurso de 200 metros. O segundo lugar ficou com Caio Ribeiro de Carvalho, do Clube Regatas do Flamengo, e em terceiro André dos Santos Prates, do Bra Va’a do Rio de Janeiro/RJ. “Graças a Deus deu tudo certo na canoa e garanti o primeiro lugar. Agora, é pensar nas competições internacionais. Um grande abraço a todos que torceram por mim”, exalta Giovane Vieira, conhecido como “Pantera Negra”.

Disputando o KL1 feminino, a atleta sul-mato-grossense Katiane Andrade de Almeida ficou na quinta posição. No entanto, para ela, só o fato de competir já é uma grande vitória. Esta é a segunda vez que a canoísta do Clube Estoril, de Campo Grande, disputa uma prova de paracanoagem. “Foi um prazer competir em casa, ter a torcida com a gente. Foi uma disputa acirrada, fazer parte do esporte paralímpico é uma honra e vou firme para poder chegar longe”.

A campeã da KL1 entre as mulheres foi Mari Christina Santilli, do CRC Curitiba (PR). Em segundo ficou Aline Furtado de Oliveira e em terceiro Pamela de Lima Kesler, ambas atletas do Instituto dos Bombeiros de Responsabilidade Social de Brasília/DF (Ibres).

Copa Brasil marca Campo Grande

Pela primeira vez Mato Grosso do Sul recebeu um evento nacional de paracanoagem. A capital do estado abraçou os atletas e também a competição. Foram dois dias de provas, mas muitos dias de preparação, que envolveu profissionais locais e também a equipe técnica da CBCa. Para o presidente da entidade, Rafael Girotto, trazer essa competição para Campo Grande mostra o novo propósito da Confederação.

“É com muita satisfação e felicidade que finalizamos a Copa. Uma cidade que está acostumada a exportar paratletas e agora está recebendo paratletas, os principais nomes estão aqui na cidade e tudo ocorreu bem, o pessoal adorou o evento, dá para ver o clima amigável e feliz que está no ar”, salienta Girotto. “É um projeto da CBCa explorar locais que não eram explorados para popularizar cada vez mais o nosso esporte. Estamos conseguindo fazer isso com ações como este evento aqui. Eu só tenho a agradecer todos os parceiros que nos ajudaram”, finaliza o presidente da CBCa.

IBRES é a equipe campeã do evento

A equipe brasiliense IBRES foi a grande campeã da Copa Brasil de Paracanoagem, eles somaram 184 pontos. Em segundo lugar ficou a equipe paranaense de Londrina/PR a ICL que garantiu 72 pontos. Já na terceira colocação outra equipe do Paraná o CRC Curitiba com 62 pontos. Ao todo 10 equipes estiveram presentes em Campo Grande no Mato Grosso do Sul para a disputa que durou dois dias.

O evento foi realizado pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), patrocinado pelo Comitê Paralímpico do Brasil, e contou com a organização da Federação Estadual de Canoagem (FCaMS). A Copa Brasil teve apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, do Instituto de Meio Ambiente (Imasul) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Com informações da Fundesporte.